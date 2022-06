Le Amazon Prime Day sera suivi d’un second événement commercial à l’automne

Ce qui est étonnant c’est qu’il y a déjà un événement commercial majeur en automne (septembre, octobre, novembre) chaque année : le Black Friday. Il a lieu en novembre, et constitue désormais notre occasion annuelle collective de faire des affaires sur tous les cadeaux et articles que nous devons acheter pour les fêtes de fin d’année.

Il semblerait que certains vendeurs tiers partenaires d’Amazon soient frustrés par le court délai qui leur a été donné pour ce deuxième événement soudain, et en outre, par le manque de détails à son sujet. Quoi qu’il en soit, l’information a quand même réussi à fuir et à devenir publique.

Amazon prévoit d’organiser un nouvel événement commercial plus tard dans l’année qui semble être analogue au Prime Day, a appris Insider. Mais le court délai et le manque d’informations frustrent certains vendeurs tiers sur la place de marché de l’entreprise.

Nous sommes à quelques semaines du Amazon Prime Day 2022, mais il pourrait ne pas être le seul qu’il organise en 2022. Comme les années précédentes, le Amazon Prime Day 2022 sera l’un des événements commerciaux les plus importants et les plus attendus, juste derrière le Black Friday.