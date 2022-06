Le casque de réalité mixte d’Apple serait équipé d’une puce Apple M2 et 16 Go de RAM

Un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg indique que le casque de réalité mixte d’Apple, entouré de rumeurs depuis des mois, pourrait être livré avec le processeur M2 d’Apple. Selon Gurman, la version la plus récente de l’appareil d’Apple, qui serait capable d’offrir des expériences de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (VR), comprend une puce M2 de base et 16 Go de RAM.

Cela s’écarte de la précédente prédiction de l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo selon laquelle le casque d’Apple aura un processeur avec les capacités d’une puce M1 et un processeur supplémentaire moins véloce dédié au traitement des données provenant des capteurs de l’appareil.

Bien que Gurman ne mentionne pas la supposée puce secondaire dans ce rapport, une configuration à plusieurs puces a également été évoquée dans un précédent rapport.

Si Apple prévoyait à l’origine d’utiliser le M1 comme processeur principal du casque, il serait logique que la société le remplace par l’itération la plus récente de sa puce interne. Apple a annoncé la nouvelle puce M2 lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) au début du mois, et affirme qu’elle offre un CPU 18 % plus rapide et un GPU 35 % plus rapide par rapport à l’ancienne puce M1.

Les rumeurs concernant le facteur de forme autonome du casque ont également commencé à circuler, et la prédiction de Gurman selon laquelle il comprendra 16 Go de RAM pourrait indiquer un niveau de performance potentiellement plus puissant que le Meta Quest 2 tout-en-un. Le casque VR de Meta est équipé de 6 Go de RAM et de la plateforme Snapdragon XR2, il sera donc intéressant de voir comment le casque d’Apple se compare lorsqu’il sera finalement commercialisé.

Un lancement prévu pour janvier 2023

Certains signes indiquent que le casque d’Apple se rapproche de son lancement prévu pour janvier 2023. Le conseil d’administration d’Apple aurait eu l’occasion d’essayer le casque en mai. realityOS, le système d’exploitation que le casque utiliserait est également apparu dans le code d’Apple et dans une demande de marque déposée probablement par la société.

La semaine dernière, le PDG d’Apple, Tim Cook, a pratiquement confirmé l’existence du casque lorsqu’il a déclaré aux journalistes du China Daily : « Restez à l’écoute et vous verrez ce que nous avons à offrir » dans le domaine de la réalité mixte.