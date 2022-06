Le Pixel 7 Pro aurait un écran plus lumineux que le Pixel 6 Pro

Il sera intéressant de voir combien de propriétaires de la série Pixel 6 donneront une seconde chance à Google plus tard cette année lorsque les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront mis en vente. Il serait bien que Google récompense ceux qui ont soutenu les modèles Pixel 2021 en offrant une superbe reprise pour la gamme Pixel 7.

Alors que de nombreux utilisateurs de la série Pixel 6 ont été grandement impressionnés par l’haptique du smartphone, le Pixel 7 Pro aura une haptique encore meilleure sous la forme de la puce Cirrus Logic CS40L26. Celle-ci sera d’une génération plus récente que la puce haptique utilisée sur la gamme Pixel 6 Pro. 9to5Google note également que, contrairement au matériel STMicroelectronics utilisé sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui combinait le NFC avec la connectivité Ultra Wide-Band (UWB), la série Pixel 7 utilisera deux composants différents pour le NFC et l’UWB.

La série Pixel 7 serait également dotée d’ un mode 1080p natif qui permettra d’économiser la batterie . De nombreux utilisateurs de smartphones disent qu’ils ne peuvent pas faire la différence entre le visionnage de contenu en 1080p et en 1440p, et ce pourrait donc être une bonne chose pour beaucoup.

Selon le code source, le Pixel 7 Pro atteindra une luminosité de 600 nits en mode Manuel, soit 100 nits de plus que la luminosité maximale en mode Manuel sur le Pixel 6 Pro . En mode Auto, la luminosité maximale du Pixel 7 Pro sera de 1 000 nits, contre 800 sur le Pixel 6 Pro. Le Pixel 7 Pro pourrait finir par utiliser la dalle d’écran Samsung S6E3HC4, qui est une génération plus récente que l’écran utilisé sur le Pixel 6 Pro.

L’écran du Pixel 7 Pro est censé avoir la même résolution de 3 120 x 1 440 pixels que l’écran du Pixel 6 Pro, et le même taux de rafraîchissement de 10 Hz à 120 Hz que l’on retrouve sur les modèles 2021. Selon le rédacteur technique d’Esper, Mishaal Rahman, qui a tweeté cette information, une différence entre les panneaux du Pixel 6 Pro et du Pixel 7 Pro a été découverte dans le code source trouvé sur la bêta d’Android 13.