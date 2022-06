by

by

Google annonce 5 nouvelles fonctionnalités pour Chrome pour iPhone et iPad

Google annonce 5 nouvelles fonctionnalités pour Chrome pour iPhone et iPad

Si vous avez un iPhone et que vous n’aimez pas Safari, il y a de fortes chances que vous utilisiez le navigateur Internet de Google, Google Chrome. Si c’est votre cas, vous serez ravi d’apprendre que la dernière mise à jour de Google Chrome pour iOS apporte des fonctionnalités très utiles, notamment une sécurité renforcée, un écran principal redessiné, etc.

Google a récemment apporté de nombreuses mises à jour à son navigateur Chrome. Aujourd’hui, c’est au tour de sa version iOS d’être mise à jour, et Google a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités.

Tout d’abord, nous avons la fonction de navigation sécurisée avec protection renforcée de Google. Il s’agit d’une fonctionnalité axée sur la sécurité qui vous avertit de manière proactive des sites Web dangereux que vous êtes sur le point de visiter. La fonction Navigation sécurisée avec protection renforcée est disponible sur Android et sur les ordinateurs de bureau depuis des mois maintenant, et elle est enfin accessible aux utilisateurs d’iPhone.

La fonctionnalité fonctionne en envoyant des données en temps réel à Google Safe Browsing pour vérifier la présence de logiciels malveillants, de phishing et d’autres dangerosités qui se cachent dans les coins sombres d’Internet. Ainsi, vous serez averti si vous rencontrez un site Web dangereux.

En parlant de sécurité, Chrome pour iOS bénéficie d’une autre fonctionnalité utile : les alertes en cas de compromission des informations d’identification. Le service de mot de passe d’iOS vous avertit déjà à ce sujet, mais il n’est jamais mauvais de recevoir deux avertissements si votre mot de passe est compromis : vous savez, les pirates peuvent l’utiliser pour accéder à certains de vos comptes, alors mieux vaut être vigilant. Pour activer la navigation sécurisée améliorée, mettez à jour votre application Chrome, puis allez dans Chrome > Plus > Réglages > Navigation sécurisée améliorée (vous pouvez le faire depuis un iPhone ou un iPad).

Voici les Chrome Actions

Une autre fonctionnalité utile de Chrome pour iOS est appelée « Chrome Actions ». Il s’agit d’une fonctionnalité de qualité de vie qui vous permet d’effectuer facilement certaines tâches sans avoir à plonger dans les paramètres de l’application pour les trouver. Pour utiliser Chrome Actions, il vous suffit de taper dans la barre d’adresse de Chrome ce que vous voulez faire. Par exemple, vous pouvez taper « Effacer les données de navigation » ou « Ouvrir l’onglet Incognito », et même « Définir Chrome comme navigateur par défaut ».

En outre, Chrome peut également prédire quand vous aurez besoin d’une action Chrome par les mots que vous tapez dans la barre d’adresse, vous n’avez donc pas besoin de mémoriser toutes les commandes pour bénéficier de cette fonctionnalité. Depuis 2020, la version de bureau en dispose, et les utilisateurs d’Android l’ont obtenu en avril 2022, mais il n’est jamais trop tard pour obtenir quelque chose d’aussi utile.

Mais ce n’est pas tout. Cette nouvelle mise à jour vous permet de définir le Gestionnaire de mots de passe de Google comme fournisseur de remplissage automatique, si vous le souhaitez. Il s’agit d’une alternative au service de mots de passe d’Apple, ainsi qu’aux outils tiers tels que 1Password ou Dashlane.

Un nouvel écran d’accueil

L’écran principal de l’application présente également un nouveau look avec cette nouvelle mise à jour. L’écran principal ne se limite plus à vos onglets récents, mais donne accès à votre flux Découvrir. Contrairement aux précédentes fonctionnalités, c’est quelque chose que la version Android de Chrome n’a pas encore obtenu, et Google a déclaré qu’elle serait disponible à l’avenir.

La mise à jour apporte également quelques changements mineurs. La fonctionnalité de traduction de sites Web de Google a été améliorée. Celle-ci vous aidera à voir les sites Web dans votre langue préférée (la fonction utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil), et elle bénéficie désormais d’un modèle d’identification de la langue mis à jour. En gros, cela signifie que l’application sera en mesure de reconnaître plus précisément la langue d’une page Web et si elle doit être traduite pour vous.

Parmi les autres améliorations mineures, citons la possibilité de gérer les autorisations relatives à l’appareil photo et aux micros pour des sites spécifiques, ainsi que la possibilité de télécharger et d’ajouter des fichiers iCalendar à votre Calendrier….