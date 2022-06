by

Selon Cult of Mac, le PDG d’Apple, Tim Cook, aurait accidentellement fait fuiter une information lors d’une interview avec des médias chinois. Contrairement à certains dirigeants, comme Carl Pei de Nothing, qui divulgue souvent les caractéristiques techniques de ses produits et d’autres informations, Tim Cook a mis un point d’honneur à ne pas laisser les futurs appareils Apple faire l’objet de fuites.

Dans l’interview susmentionnée accordée aux médias chinois, Tim Cook a pratiquement confirmé qu’Apple était sur le point de sortir un casque de réalité mixte RA/VR en disant aux consommateurs chinois de « rester à l’écoute » pour l’arrivée du produit.

La réalité virtuelle (VR) permet à un utilisateur de créer un environnement immersif inventé dans lequel il peut entrer et avec lequel il peut interagir. La RA, ou réalité augmentée, superpose des données à des flux vidéo en temps réel. Par exemple, le jeu vidéo Pokemon Go est un bon exemple de réalité augmentée en action. Alors que l’une des caméras du smartphone capte en direct la vidéo de la scène qui se trouve devant vous, des superpositions sur l’écran montrent des scènes de Pokemon en action, ce qui vous permet d’en suivre un, de l’assommer et de l’attraper dans votre Pokeball.

Le PDG d’Apple a toujours eu un faible pour la réalité mixte et il l’a exprimé lors de sa récente interview avec les médias chinois affiliés à l’État. Comme d’habitude, Cook a souligné qu’Apple était très enthousiaste au sujet de la réalité augmentée.

La dernière rumeur concernant le casque est qu’il sera capable de basculer en douceur entre les capacités de réalité augmentée et virtuelle. Cela émane de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui travaille pour TF International. Les antécédents de Kuo sont exceptionnels et il peut probablement vous dire aujourd’hui quelle sera la prochaine sortie d’Apple dans les mois à venir. Cette fonctionnalité sera, semble-t-il, l’un des principaux arguments de vente de l’appareil.

Apple a récemment présenté le casque au conseil d’administration de la société. Il pourrait y avoir jusqu’à 14 caméras sur le casque qui s’appuiera sur une connexion à l’iPhone pour le traitement des données. Le casque de réalité mixte sera doté d’un nouveau système d’exploitation appelé r/OS pour « reality operating system ». Selon les premières rumeurs datant de 2021, le prix de l’appareil devrait avoisiner les 3 000 dollars.

Des précommandes au deuxième trimestre 2023

Pour contrôler la navigation de l’appareil, un prototype aurait utilisé une couronne physique ou un cadran analogue à ce qui est employé sur l’Apple Watch et les AirPods Max, sur le côté de la visière. Une autre possibilité pourrait être l’utilisation d’un « dispositif de type dé à coudre » porté au doigt de l’utilisateur. L’analyste Kuo affirme qu’Apple n’a pas l’intention de cataloguer le casque comme une plateforme de jeu et qu’il sera fabriqué en offrant la meilleure production vidéo à ce jour.

Apple prévoit d’expédier jusqu’à 250 000 unités au cours de sa première année, ce qui est loin des millions d’iPhone, d’iPad et de MacBook qu’elle vend chaque année. Une douzaine de caméras pourraient permettre de suivre les mouvements de la main et de la tête de l’utilisateur. L’appareil pourrait être équipé de deux écrans OLED micro 4K et d’un écran AMOLED basse résolution pour la vision périphérique.

Les précommandes devraient commencer au cours du deuxième trimestre 2023. Les ventes au détail pourraient avoir lieu avant le coup d’envoi de la WWDC 2023 en juin prochain.