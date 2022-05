Le conseil d’administration d’Apple aurait essayé le futur casque de réalité mixte

Apple travaille sur un casque de réalité mixte depuis un certain temps et, signe qu’il est presque terminé, un nouveau rapport affirme qu’Apple a présenté l’appareil aux membres de son conseil d’administration.

Mark Gurman et Bloomberg rapportent qu’Apple a présenté la semaine dernière, pour la première fois, « une version » de son futur casque de réalité mixte à son conseil d’administration, composé de 8 membres indépendants et du PDG Tim Cook. La société aurait également accéléré le développement du système d’exploitation correspondant, realityOS (surnommé « rOS » en interne).

Cette décision est considérée comme un signe que le développement a atteint un « stade avancé ». Le géant de la Silicon Valley n’a pas encore fait de commentaires sur l’avancement de son premier casque, mais ces derniers développements suggèrent qu’une annonce publique pourrait avoir lieu dans quelques mois seulement.

Selon les rapports, Apple visait un début officiel lors de la WWDC 2022 du mois prochain. Mais des difficultés sur le plan matériel, notamment en ce qui concerne la surchauffe, auraient retardé l’annonce. Bien avant cela, l’entreprise visait initialement un début en 2019 avec une sortie l’année suivante. Cependant, des retards l’ont repoussé à 2021, avant que des retards supplémentaires ne le fassent passer au calendrier actuel.

On s’attend maintenant à ce qu’Apple offre un aperçu officiel de son casque de réalité mixte soit en septembre, en même temps que l’iPhone 14, soit lors d’un événement au début de 2023. Le casque de réalité mixte marquera la première fois qu’Apple entre dans une catégorie de produits entièrement nouvelle depuis l’annonce de l’Apple Watch en septembre 2014. Il marque également le premier nouveau produit majeur depuis l’arrivée des AirPods en 2016.

Des caractéristiques de pointe

Selon les rumeurs, le casque de réalité mixte d’Apple utilise des écrans micro-OLED 4K à ultra-haute résolution couplés à des capacités de suivi oculaire et à une prise en charge des gestes de la main, permettant aux utilisateurs de contrôler facilement le casque. Il serait accompagné d’un puissant processeur Apple personnalisé, équivalent en termes de performances aux puces de la famille M1 utilisées dans les gammes MacBook et iPad.

Les capacités de réalité virtuelle (VR) du casque devraient être l’une de ses principales caractéristiques, bien que le premier casque d’Apple prenne également en charge la technologie de réalité augmentée (RA). Cette dernière serait rendue possible par un réseau de 15 caméras réparties sur l’appareil. Attendez-vous également à un son spatial.

Tout cela semble devoir être soutenu par le système d’exploitation realityOS. On s’attend à ce qu’il prenne en charge le streaming de contenu immersif, les réunions virtuelles et toute une série d’applications RA et VR provenant d’Apple et de tiers.

Un modèle très cher

Cependant, cette technologie ne sera pas bon marché. Des rapports ont suggéré que le casque d’Apple pourrait coûter plus de 2 000 dollars, certains évoquant même un prix plus proche de 3 000 dollars.

Tout cela servira en fin de compte de tremplin vers le véritable produit d’Apple destiné au grand public — une paire de lunettes AR d’Apple, qui devrait être nettement plus abordable.