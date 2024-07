Accueil » Apple vise les plus jeunes avec une campagne pour l’Apple Watch

Apple vise les plus jeunes avec une campagne pour l’Apple Watch

Apple vise les plus jeunes avec une campagne pour l'Apple Watch

Apple s’efforce de conquérir un jeune public, trop jeune pour posséder un iPhone, avec sa nouvelle promotion pour l’Apple Watch. Cette initiative survient alors que les inquiétudes grandissent concernant la sur-utilisation des smartphones et ses effets néfastes sur les enfants.

Ce mercredi 10 juillet, Apple a lancé un nouveau site de marketing destiné aux parents. Le site, intitulé « Apple Watch pour vos enfants », présente la montre connectée comme un « excellent choix pour les enfants ». Il montre comment les parents peuvent utiliser l’appareil pour rester connectés avec leurs enfants, notamment ceux trop jeunes pour un smartphone.

Comme le rapporte CNBC, le message central d’Apple met en avant la tranquillité d’esprit qu’une Apple Watch connectée peut apporter aux parents. La montre permet aux enfants de téléphoner ou d’envoyer des messages lorsqu’ils sont en déplacement. Implicitement, Apple souligne les avantages d’un appareil sûr et connecté, sans les distractions des réseaux sociaux et des jeux souvent associés aux smartphones.

Cette nouvelle orientation s’aligne avec un mouvement croissant dans les écoles visant à restreindre voire interdire les smartphones. Les préoccupations concernant les effets négatifs des réseaux sociaux sur la concentration et le bien-être des enfants alimentent cette tendance.

Selon le Pew Research Center, 72 % des enseignants de lycée et 33 % de tous les enseignants aux États-Unis considèrent les smartphones comme une perturbation majeure en classe.

Bâtir sur la base de Configuration familiale : fonctionnalités et avantages

Apple a introduit Configuration familiale en 2020, permettant aux parents de gérer les options de messagerie et de configurer une Apple Watch pour leur enfant directement depuis leur propre téléphone. La société a ajouté régulièrement de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de limiter les notifications et les distractions pendant les heures scolaires. Ils ont également lancé l’Apple Watch SE, une option économique et colorée.

Il est important de noter qu’une Apple Watch pour enfants fonctionnant indépendamment d’un iPhone appairé nécessite une connectivité cellulaire. Cela implique généralement des coûts supplémentaires, y compris un abonnement mensuel avec un opérateur mobile.

Cibler l’avenir : l’Apple Watch pour tous les âges

Conquérir le marché des jeunes est crucial pour le succès de l’Apple Watch, un appareil désormais dans sa neuvième année. Une récente enquête de Piper Sandler a révélé que 34 % des adolescents aux États-Unis possèdent une Apple Watch. Notamment, Apple maintient une stratégie de marketing parallèle ciblant les adultes plus âgés, en mettant en avant les fonctionnalités de sécurité de la montre, telles que la détection des chutes, des accidents de voiture et le suivi de la santé cardiaque.

Bien que les chiffres de vente spécifiques de l’Apple Watch ne soient pas publiquement disponibles, elle est catégorisée aux côtés d’autres accessoires et wearables. En 2023, Apple a rapporté 39,85 milliards de dollars de ventes de wearables, enregistrant une baisse de 3 % d’une année sur l’autre. Cependant, les wearables représentent toujours une part significative des revenus d’Apple, avoisinant les 10 %.

Le changement stratégique d’Apple avec la campagne Apple Watch pour enfants souligne une prise de conscience croissante des défis associés à l’utilisation des smartphones par les enfants. Reste à voir si cette approche relancera la croissance des ventes et attirera une nouvelle génération d’utilisateurs d’Apple Watch.

Pour l’instant, nul doute que la conversation autour de l’utilisation sûre et responsable de la technologie pour nos enfants ne fait que commencer.