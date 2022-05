Apple aurait déposé la marque « realityOS », préparant ainsi la sortie du casque AR/VR

Apple aurait déposé une marque pour « realityOS ». Cela signifie qu’à l’occasion de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022, le géant de la Tech pourrait lancer une plateforme de réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (RA) dédiée. Depuis des années, la rumeur veut qu’Apple développe un casque VR ou RA, et ce matériel doit fonctionner avec son propre système d’exploitation.

Le 29 mai, un dépôt a été découvert, et il montre que l’aspect logiciel de l’appareil devient plus réel. Le dépôt de la marque « realityOS » a été découvert sur Twitter par Parker Ortolani. La marque couvre le matériel informatique portable et plusieurs autres domaines de l’informatique. Bien que n’importe qui puisse déposer une demande de marque, certains indicateurs montrent qu’elle est liée à Apple.

Pour commencer, les dates de dépôt sont très proches de la WWDC 2022, l’une d’entre elles mentionnant une « date de dépôt à l’étranger » pour le 8 juin, une date limite qui survient juste deux jours après la keynote de la WWDC.

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022