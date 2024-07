iPhone 17 Pro Max : Un bon en avant avec 3 capteurs de 48 mégapixels pour un meilleur zoom

Avec le lancement de l’iPhone 15, Apple a opéré une transition surprenante vers un capteur photo large de 48 mégapixels sur les modèles standard. Les prochains modèles d’iPhone 16 devraient être équipés d’une configuration de caméras analogue, les modèles Pro étant dotés de téléobjectifs à tétraprisme. Il est intéressant de noter qu’Apple prévoit quelque chose d’énorme avec la série iPhone 17, qui plaira certainement aux amateurs de photographie.

Selon Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, l’iPhone 17 Pro Max de l’année prochaine sera doté d’un capteur photo à tétraprisme de 48 mégapixels avec une fonction de zoom améliorée.

Dans sa dernière note, Ming-Chi Kuo a écrit que le principal changement de spécification serait un capteur CIS 1/2,6″ 48 mégapixels, par rapport au capteur 1/3,1″ 12 mégapixels, qui est susceptible d’être utilisé dans les modèles iPhone 16 Pro 2024.

Les prochains iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient être équipés de téléobjectifs à tétraprisme. Dans la série iPhone 15, cette technologie est limitée au modèle Pro Max. L’iPhone 15 Pro est doté d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom 3x, mais l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un téléobjectif 5x amélioré. Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seront dotés d’un zoom optique 5x et d’un zoom numérique 25x.

Pour l’instant, Kuo ne sait pas si l’appareil photo tétraprisme amélioré sera exclusif à l’iPhone 17 Pro Max. Kuo a également mentionné que la caméra tétraprisme améliorée nécessite des prismes nouvellement conçus avec un facteur de forme plus court pour réduire la hauteur de la caméra.

Configuration uniquement réservée à l’iPhone 17 Pro Max ?

Ce récent rapport de Kuo corrobore les affirmations précédentes de Jeff Pu, qui a mentionné que le téléobjectif amélioré de 48 mégapixels de l’iPhone 17 Pro Max sera optimisé pour être utilisé avec Apple Vision Pro. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max actuels peuvent enregistrer des vidéos spatiales pour Vision Pro. Lorsque vous enregistrez des vidéos sur votre iPhone en mode paysage, l’objectif principal de 48 mégapixels et l’objectif ultra-large de 12 mégapixels fonctionnent ensemble pour enregistrer des vidéos spatiales avec une profondeur accrue.

Si les rumeurs et les prévisions s’avèrent fondées, l’iPhone 17 Pro Max deviendrait le premier modèle d’iPhone à disposer d’un système de caméra arrière avancé entièrement composé d’objectifs de 48 mégapixels. À titre de référence, les modèles actuels de l’iPhone 15 Pro sont dotés d’un objectif principal de 48 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels.