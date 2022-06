Google commémore le 75e anniversaire du journal de Anne Frank en doodle

Ce samedi 25 juin, Google commémore le 75e anniversaire de la publication du Journal de Anne Frank, avec un doodle vidéo illustrant des moments de sa vie dans le livre. Le journal d’Anne Frank, qu’elle a écrit entre l’âge de 13 et 15 ans, a été officiellement publié il y a 75 ans ce jour-là.

Le directeur artistique de Google Doodle, Thoka Maer, a créé les doodles. L’illustratrice allemande a expliqué que son sens de la responsabilité à l’égard de la préservation de la mémoire de l’Holocauste était un facteur important dans le processus d’illustration.

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort, en Allemagne, d’Otto et Edith Frank. Sa famille a déménagé à Amsterdam aux Pays-Bas en 1934, après que le parti nazi dirigé par Adolf Hitler ait pris le pouvoir en Allemagne.

Alors que les persécutions contre les Juifs s’intensifient en juillet 1942, la famille se cache dans des pièces dissimulées derrière une bibliothèque (un endroit appelé « annexe » dans le journal d’Anne) dans le bâtiment où Otto travaille. Jusqu’à l’arrestation de la famille par la Gestapo (police secrète nazie) le 4 août 1944, Anne a tenu un journal qu’elle avait reçu comme cadeau d’anniversaire et a raconté la vie de sa famille dans la clandestinité.

Le journal est également riche en informations sur sa vie intérieure d’adolescente, et elle décrit de manière très vivante toutes les petites batailles routinières que les adolescents doivent traverser. Il est devenu un document important pour comprendre ce qu’était la vie sous le parti nazi.

Traduit en 70 langues

Otto, seul membre de sa famille ayant survécu à l’Holocauste, revient à Amsterdam pour découvrir que le journal d’Anne a été sauvé par sa secrétaire, Miep Gies. Il décide de réaliser le souhait le plus cher d’Anne de devenir écrivain et de publier son journal en 1947.

Celui-ci a été traduit du néerlandais original et publié pour la première fois en anglais en 1952 sous le titre The Diary of a Young Girl. Depuis lors, il a été traduit dans plus de 70 langues.

Au fil du temps, le journal est devenu l’un des livres les plus vendus au monde et continue de servir d’inspiration à plusieurs pièces de théâtre et films.