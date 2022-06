Apple pourrait permettre de basculer automatiquement vers un appareil actif pour les notifications

Imaginez que vous travaillez sur votre Mac, que vous portez votre Apple Watch et que votre iPhone est posé sur le plan de cuisine. Dans cette situation, lorsque vous recevez une notification, elle est diffusée et affichée sur tous vos appareils Apple, que vous les regardiez ou non. Apple a l’intention de changer cela et de délivrer la notification uniquement à l’appareil actuellement actif.

Selon un récent rapport d’AppleInsider, Apple a récemment déposé un nouveau brevet, intitulé « Switching between watches and other accessories », qui fait allusion à un nouveau système permettant de passer intelligemment à un appareil actif pour afficher les notifications en cours. Bien que le brevet se concentre sur les modèles Apple Watch et d’autres accessoires, le géant de Cupertino pourrait le développer davantage pour le rendre disponible pour tous ses appareils, y compris les MacBook, iPhone, iPad et Mac.

Si la technologie est développée plus avant, les appareils de l’écosystème intégré d’Apple seront en mesure de détecter l’appareil qu’un utilisateur est en train d’utiliser et de rediriger intelligemment les notifications vers cet appareil au lieu de les transmettre à tous les appareils simultanément.

Ainsi, à l’avenir, lorsqu’une notification sera émise alors que vous travaillez sur votre Mac avec tous vos appareils Apple à proximité, elle ne sera redirigée que vers votre Mac, car il sera le plus actif.

Pour ceux qui l’ignorent, un système analogue existe déjà pour les personnes qui possèdent plusieurs modèles d’Apple Watch. Si vous couplez plus d’une Apple Watch avec votre iPhone, vous obtiendrez une option « Auto Switch » dans l’application Watch. En activant cette option, le premier modèle d’Apple Watch sera automatiquement verrouillé dès que vous l’enlèverez de votre poignet et passera au modèle secondaire lorsque vous le mettrez.

Qu’un brevet pour le moment

Avec le nouveau brevet, cette fonctionnalité sera encore améliorée et vos modèles d’Apple Watch pourront communiquer entre eux et détecter celui qui est actuellement actif ou porté par vous. Ainsi, une nouvelle notification ne sera envoyée qu’au modèle actif de l’Apple Watch et non au modèle inactif.

En ce qui concerne la disponibilité de la fonctionnalité, il n’est pas clair actuellement si Apple va introduire une telle fonctionnalité, car il s’agit toujours d’un brevet. Cependant, il s’agirait d’un changement bienvenu.