Les benchmarks du Nothing Phone (1) risquent de vous décevoir

Lorsque Carl Pei s’est séparé de OnePlus, il y a eu beaucoup d’excitation quant à ce que le designer industriel en herbe allait faire ensuite. Il n’a pas fallu longtemps pour que des rumeurs concernant une nouvelle société d’appareils connectés apparaissent, et il a été confirmé plus tard qu’elle portait un nom inhabituel. Dans la continuité de l’esprit rebelle de OnePlus, Nothing se présente comme une entreprise à contre-courant, qui sort des sentiers battus et rompt avec le moule de la traditionnelle fabrication des smartphones et des accessoires. Son premier produit, les écouteurs Nothing Ear (1), a bien saisi cette personnalité avec son design partiellement transparent et minimaliste.

La startup se lance maintenant dans son produit le plus ambitieux, et il semble que le Nothing Phone(1) divise déjà les camps, du moins d’après ce que nous voyons et entendons jusqu’à présent. Nothing a définitivement maîtrisé l’art de la médiatisation, en s’inspirant quelque peu d’Apple. Pei s’est exprimé avec philosophie sur les problèmes de l’industrie des smartphones, allant de la complexité à l’obscurité, et sur la façon dont Nothing s’efforce de remettre les choses en ordre. Des promesses de minimalisme, de transparence au sens propre et au sens figuré, et un accent mis sur le design ont été lancés, préparant le terrain pour les débuts du Nothing Phone (1).

Cependant, jusqu’à présent, les rumeurs et même les teasers officiels que nous avons reçus donnent des impressions contradictoires. Par exemple, certains consommateurs ont été déçus par la révélation précoce du design du Phone (1), qui a révélé une coque arrière qui est effectivement transparente, mais toujours occultée par une plaque blanche.

Cependant, le modèle a reçu quelques applaudissements lorsque Nothing a montré comment ce dos s’illumine pour les notifications. L’expérience Android personnalisée de Nothing OS a également divisé, incarnant la vision minimaliste de la société — peut-être un peu trop. Maintenant, nous voyons aussi des benchmarks plus ou moins réjouissants.

Pour être honnête, Nothing n’a jamais vraiment dit que son premier smartphone serait un appareil haut de gamme, mais beaucoup s’attendaient probablement à ce qu’il soit au moins compétitif. Selon une entrée sur Geekbench, cependant, le Nothing Phone (1) fonctionnera avec le processeur Snapdragon 778G+ de Qualcomm, un chipset de milieu de gamme qui a été lancé l’année dernière. Celui-ci sera accompagné de 8 Go de mémoire vive (RAM), ce qui semble également modeste pour un flagship tant vanté.

Une puce assez ancienne

Il s’agit davantage d’un problème de gestion des attentes. Encore une fois, sans que cela soit la faute de l’entreprise, les gens en sont venus à s’attendre à ce que le Nothing Phone (1) soit au moins doté du plus récent chipset Snapdragon 7 Gen 1. Il semblerait qu’en dehors de son nouveau design arrière, le Nothing Phone (1) n’ait pas encore présenté quelque chose qui le distingue vraiment de ses pairs. Nous devrons voir lors de son lancement si l’expérience globale sera à la hauteur de sa médiatisation.

Malheureusement, peu de gens seront en mesure d’obtenir cette première expérience. À l’image du début du voyage de OnePlus, Nothing va rendre le Phone (1) disponible uniquement sur invitation.