Votre Chromebook a désormais accès aux photos de votre smartphone Android

Les Chromebooks deviennent des alternatives de plus en plus utiles aux PC Windows et Mac normaux, grâce aux améliorations apportées à Chrome OS de Google. La dernière mise à jour pour les Chromebooks, Chrome OS 103, lance certaines des nouvelles fonctionnalités intéressantes annoncées à la Google I/O et au CES, notamment la possibilité de voir les photos de votre smartphone Android sur votre Chromebook.

Il y a trois nouvelles choses à surveiller sur votre Chromebook dans ChromeOS 103, mais la plus grande fonctionnalité est la possibilité d’accéder instantanément aux dernières photos que vous avez prises sur votre smartphone directement sur votre Chromebook grâce à Phone Hub.

La deuxième fonctionnalité, quant à elle, vous permet de mettre un Chromebook en ligne avec Partage à proximité. Enfin, la nouvelle fonction Screencast facilite l’enregistrement de votre écran de manière amusante et inédite, en mode natif dans Chrome OS.

Cette nouvelle possibilité de voir les photos de votre smartphone Android sur votre Chromebook fonctionne même si vous êtes hors ligne. Après avoir pris une photo sur votre smartphone, elle s’affiche dans Phone Hub sur votre ordinateur portable sous une nouvelle section « photos récentes ». Il n’est donc plus nécessaire d’envoyer les photos par e-mail ou d’utiliser des services sur le cloud. En théorie, cela ressemble beaucoup à la fonction Photos de l’application Votre téléphone de Microsoft sur Windows 10 et Windows 11.

En ce qui concerne le partage à proximité, vous pouvez désormais consulter la page des paramètres Internet de votre smartphone Android, sélectionner Réseau Wi-Fi, puis Partager, et appuyer sur le fichier À proximité sous le code QR pour mettre votre Chromebook en ligne. Les informations d’identification Wi-Fi seront transmises à votre Chromebook pour qu’il puisse se connecter à Internet en toute simplicité.

D’autres nouveautés arrivent

J’ai déjà évoqué Screencast lors d’un article dédié. Cette application est conçue pour permettre à quiconque d’enregistrer, de découper et de partager des enregistrements d’écran transcrits avec Google Drive. Il s’agit d’une nouvelle application système dans Chrome OS 103, qui vous permet même de dessiner ou d’écrire sur l’écran pendant l’enregistrement. L’application est simple et facile à utiliser par rapport aux solutions concurrentes sur macOS et Windows.

Google indique que d’autres fonctionnalités viendront s’ajouter à Chrome OS cet été, notamment celles qui permettront à tous vos appareils de mieux fonctionner ensemble. Un exemple est Fast Pair, qui vous permet d’appairer des centaines d’écouteurs, y compris les Pixel Buds, beaucoup plus rapidement avec votre appareil Chromebook.