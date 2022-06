Le Nothing phone (1) sera uniquement vendu par un système sur invitation

Nothing n’hésite pas à faire la promotion de son premier smartphone, le phone (1), comme en témoignent les multiples teasers et les détails que nous avons vus. Nous avons eu un aperçu de son design et de l’intrigante conception Glyph LED, entre autres choses. Nothing a une fois de plus donné de nouveaux détails dans une récente vidéo, qui suggère qu’elle utilisera un système d’invitation pour vendre son premier smartphone.

Une nouvelle vidéo a fait surface, qui montre principalement ce qui se passe dans les coulisses et détaille le processus de conception et de production du Nothing phone (1). Elle met également en évidence le fait que la société utilisera un système d’invitation pour vendre le phone (1). Cela signifie que les invitations seront envoyées à un nombre limité de personnes (principalement les premiers fidèles de Nothing), et qu’elles ne seront donc pas disponibles à grande échelle dans un premier temps.

Nothing Series #2. We’re edging closer to launch. And it’s all starting to come together. Find out how on Youtube. https://t.co/ojkTorck80 pic.twitter.com/s6rYSGUsBU —Nothing (@nothing) June 22, 2022

Pour rappel, il s’agit du même système que celui suivi par OnePlus lorsqu’elle vendait des smartphones à ses débuts. Il est rapporté que le nombre initial d’invitations sera limité et qu’il finira par augmenter.

Carl Pei, de Nothing, explique qu’étant donné qu’il s’agit d’une entreprise relativement petite, la production en masse d’un smartphone peut être difficile. Nothing pouvait soit rassembler de grandes quantités du smartphone et les vendre ensuite, soit les vendre au fur et à mesure de leur production. C’est la deuxième option qui a été choisie. L’entreprise a été confrontée à un problème analogue avec les écouteurs ear(1) car elle a pu la vendre une fois par semaine. Pei ne voulait pas répéter cette situation et donc, le système d’invitation a été choisi.

Cependant, nous ne disposons pas encore de détails précis sur ce système. Il reste également à savoir quand exactement Nothing sera ouvert à la vente pour tout le monde. Nous attendons cette information le 12 juillet.

Une apparition sur Geekbench

En plus de cela, le Nothing phone (1) est maintenant apparu sur Geekbench et ce listing a fourni quelques détails sur le smartphone. Il est révélé que le phone (1) sera alimenté par un chipset Snapdragon 778G, ce qui signifie qu’il s’agira d’un smartphone de milieu de gamme. Pour rappel, cette information a également été repérée dans une précédente fuite de fiche technique. Cependant, la présence du dernier Snapdragon 7 Gen 1 est également attendue.

Il est également susceptible de fonctionner sous Android 12 (avec Nothing OS) et d’être livré avec 8 Go de RAM. Bien que, il reste à voir si c’est la seule option de RAM que nous obtiendrons. Nous pouvons nous attendre à un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, de double caméras de 50 mégapixels à l’arrière, d’un support de charge sans fil, d’une charge rapide de 45W, et plus encore.

Vous devez savoir que Nothing n’a encore fourni les détails de la fiche technique et nous devons attendre que cela se produise.