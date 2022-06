Voici les POCO X4 GT et le POCO F4, un concentré de puissance

POCO a finalement lancé le POCO F4 5G en France et dans le monde après de nombreux teasers. Le smartphone est déclaré être le successeur ultime du POCO F1 et peut sans risque être comparé à un Redmi K40S rebadgé, qui a été récemment introduit en Chine. Le POCO F4 5G ressemble aux smartphones Redmi K40S et même Redmi K50 et présente des bords plats et une configuration de caméra rectangulaire qui comprend un îlot circulaire pour loger les capteurs. Le POCO F4 5G est disponible en Night Black, Moonlight Silver et Nebula Green.

L’avant présente un écran poinçonné, s’étendant sur 6,67 pouces. Il dispose d’un panneau Samsung E4 prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et une luminosité de pointe de 1300 nits. Il prend également en charge les technologies HDRO10+, MEMC et Dolby Vision et est recouvert d’une couche de Corning Gorilla Glass 5. Sous le capot, on retrouve le chipset Snapdragon 870, associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Quant aux caméras arrière, elles sont au nombre de trois, dont, une caméra principale de 64 mégapixels avec OIS (une première pour POCO), un objectif ultra-large de 8 mégapixels, et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, on trouve une caméra frontale de 20 mégapixels. Les diverses fonctionnalités de la caméra comprennent le mode nuit, le selfie panoramique, le mode portrait, AI Skyscaping 4.0, AI Erase 2.0, les vidéos à double vue, les vidéos au ralenti, les filtres vidéo, et plus encore.

Le POCO F4 5G tire son jus d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, avec un support de la charge rapide de 67 W. POCO laisse entendre qu’il faut 38 minutes pour charger complètement le smartphone. Il prend en charge la technologie LiquidCool 2,0, Dolby Atmos, Hi-Res Audio (sans fil également), deux haut-parleurs stéréo, 10 bandes 5G, une résistance à l’eau IP53, un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, un moteur de vibration linéaire sur l’axe X, une puce NFC, un IR Blaster, et plus encore. Il fonctionne sous MIUI 13, une surcouche sur Android 12.

Le POCO F4 commence à 399,90 euros pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 449,90 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le POCO F4 bénéficie d’une offre spéciale de lancement à -50 € du 27 juin au 2 juillet.

POCO X4 GT : pour le jeu

Outre le POCO F4, POCO a présenté le X4 GT, le dernier smartphone de la série X de la société pour les marchés mondiaux, comme elle l’avait promis. Il est doté d’un écran LCD de 6,6 pouces d’une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement variable de 144 Hz à 7 niveaux, la prise en charge de la gradation DC et Dolby Vision, une caméra frontale de 16 mégapixels à l’intérieur d’un poinçon, un SoC Dimensity 8100 prenant en charge la technologie VC Liquid Cool 2.0, 8 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Il dispose d’une caméra arrière principale de 64 mégapixels, d’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. Il est doté d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté, d’un moteur linéaire sur l’axe X et d’une énorme batterie d’une capacité de 5 080 mAh offrant un support à la charge rapide de 67 W, qui peut atteindre 100 % en 46 minutes.

Le POCO X4 GT est disponible dans les coloris Night Black, Moonlight Silver et Nebula Green, au prix de 379 euros pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et la version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage coûte 429 euros, avec une offre spéciale de lancement à — 80 € du 4 juillet au 9 juillet.