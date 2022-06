Les écouteurs Sport X10 d’Anker s’adaptent parfaitement aux oreilles

Anker lance une nouvelle paire d’écouteurs sportifs sans fil sous sa marque Soundcore. Ils sont dotés d’un crochet unique qui s’adapte parfaitement à vos oreilles.

Les écouteurs sont lancés comme les Sport X10 et ont été, selon la société, conçus dans un souci de confort. Dans une déclaration, Anker affirme que les gens se sont plaints du fait que les écouteurs sportifs ont un “design encombrant” et tombent souvent pendant une séance d’entraînement en sueur. La solution d’Anker a été d’ajouter des crochets d’oreille qui peuvent pivoter de 210 degrés afin que les gens puissent ajuster les écouteurs jusqu’à ce qu’ils trouvent le point idéal.

Pour lutter contre la transpiration, les Sport X10 ont un indice de résistance à l’eau IPX7, ce qui signifie qu’ils peuvent être immergés jusqu’à un mètre sous l’eau. Les appareils sont également dotés de la technologie SweatGuard de Soundcore qui les protège “contre les propriétés corrosives de la sueur“. Anker est tellement convaincu de la résistance à l’eau des X10 qu’il affirme que vous pouvez rincer les écouteurs sous un robinet après une séance d’entraînement intense et qu’ils fonctionneront toujours.

Outre la protection contre la transpiration et les crochets, les écouteurs Sport X10 ont une autonomie assez longue et un assortiment de fonctions pour un son optimal. Sur une seule charge, ils peuvent durer jusqu’à 8 heures ou 32 heures lorsqu’ils sont utilisés avec l’étui de charge.

Anker a également ajouté une fonction de chargement rapide qui permet ” 2 heures de lecture ” après une charge de 10 minutes.

De bonnes performances audio

Sous le capot, les Sport X10 sont dotés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm avec la fonction BassUp de Soundcore qui ajuste le niveau des basses d’une chanson en temps réel. Vous pouvez également contrôler le son des écouteurs en les connectant à l’application Soundcore (disponible sur iOS et Android) et en sélectionnant l’un des 22 préréglages d’égalisation. Pour les personnes qui veulent encore plus de contrôle, l’application dispose d’un réglage d’égalisation personnalisé à 9 bandes pour régler les détails les plus fins.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons un système de 6 microphones pour passer des appels et une annulation du bruit hybride pour bloquer le bruit ambiant. Par temps venteux, vous pouvez activer la réduction du bruit du vent dans l’application pour améliorer encore la qualité des appels. À l’inverse, les écouteurs disposent d’un mode Transparence pour que vous puissiez entendre le monde extérieur et prêter attention à ce qui se passe.

Et la dernière fonctionnalité clé des écouteurs Sport X10 est le mode Stéréo pour contrôler les chansons. Par exemple, en appuyant deux fois sur l’écouteur de droite, on peut lire ou mettre en pause une chanson, tandis qu’en appuyant deux fois sur l’écouteur de gauche, on peut sauter une piste.

Les écouteurs sont disponibles en France au prix de 99 euros. Vous pouvez vous procurer la paire en noir, rouge, blanc sur le site Web de Soundcore ou sur Amazon. La sortie d’un modèle rouge est prévue entre fin juillet et début août, sans date précise.