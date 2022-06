Microsoft Edge va ajouter trois nouveaux outils à son arsenal dont une fonction de test de vitesse

Internet Explorer, l’un des deux dinosaures du Web, est enfin mort. Il n’est pas simplement retraité, il est mort, c’est-à-dire qu’il n’est plus disponible, même pour les entreprises qui ont construit des outils personnalisés autour du vénérable navigateur. À l’heure actuelle, la plupart des gens, en dehors des utilisateurs professionnels, ont de toute façon migré vers des navigateurs plus modernes et plus performants — certains sont même passés à Microsoft Edge, à la grande joie de l’entreprise. Internet Explorer n’étant plus pris en charge, Microsoft peut enfin mettre tout ce qu’il a dans le développement de Edge, et c’est ce qu’elle semble faire.

L’actuel Microsoft Edge est le deuxième navigateur à porter la nouvelle marque. La première version, éphémère, était basée sur un moteur de rendu interne qui n’a pas répondu aux attentes de Microsoft et des utilisateurs. Edge repose désormais sur Chromium, la même base open source que Google Chrome, ce qui permet à Microsoft de se concentrer sur le développement de fonctionnalités supplémentaires pour étendre son navigateur. Où s’arrêtera cette croissance, personne ne semble encore le savoir, y compris Microsoft.

En effet, Microsoft Edge est un navigateur qui ne cesse de s’améliorer, et la preuve vivante n’est pas seulement les fréquentes mises à jour que l’application reçoit, mais aussi sa feuille de route. Le rôle de la feuille de route est de nous fournir un aperçu de ce qui est à venir pour Microsoft Edge à la fois à court et à long terme, et comme l’a observé le site allemand Dr. Windows, le géant des logiciels a déjà commencé à travailler sur des nouveautés assez excitantes.

« Accédez facilement aux outils couramment utilisés pendant que vous naviguez sur le Web, notamment la calculatrice, le test de vitesse Internet et le convertisseur d’unités », indique Microsoft sur sa feuille de route Microsoft 365. Selon le géant du logiciel, le déploiement de ces fonctionnalités devrait commencer en août, nous ne sommes donc qu’à quelques mois du moment où nous aurons enfin un convertisseur d’unités et une calculatrice intégrés dans Microsoft Edge.

L’outil de test de la vitesse d’Internet, en particulier, est celui qui sera le plus utile, non seulement pour les utilisateurs qui veulent savoir quelle est la vitesse réelle de leur connexion Internet, mais aussi pour les tests de comparaison de la vitesse des navigateurs. Ce type de tests intéresse depuis longtemps les utilisateurs du monde entier, notamment parce que la bataille entre Google Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer et Firefox a été assez féroce à certains moments.

L’accent sur les performances du navigateur

Cependant, à l’heure actuelle, Google Chrome et Microsoft Edge présentent tous deux des améliorations notables en termes de performances, et Microsoft, en particulier, travaille sans relâche à rendre son navigateur plus convivial en ce qui concerne les ressources système.

La preuve vivante n’est autre que les débuts des onglets dormants, une fonctionnalité qui met automatiquement en veille les onglets que vous n’avez pas utilisés depuis un certain temps, libérant ainsi les ressources. Jusqu’à présent, la mise en veille des onglets a permis d’améliorer considérablement les performances, Microsoft ayant récemment révélé que cette fonction avait permis de mettre en veille 6 milliards d’onglets en un mois seulement.

Ce qui rend toutes les nouvelles fonctionnalités de Edge troublantes, c’est qu’elles sont intégrées au navigateur lui-même. Plutôt que de suivre les traces de Google Chrome et de Mozilla Firefox, Microsoft intègre des fonctionnalités dans Edge au lieu de les diffuser sous forme de modules complémentaires optionnels. Bien sûr, le navigateur prend toujours en charge les modules complémentaires — dont certains proviennent de Chrome — mais les utilitaires de première main de Microsoft font partie intégrante du navigateur. On peut se demander pourquoi Microsoft ne transfère pas simplement certaines de ces fonctionnalités dans des modules complémentaires, ou du moins dans une partie distincte de Edge qui pourrait être activée ou désactivée selon les besoins.