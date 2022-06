Meta lance Avatar Store, et les vêtements de marque sont ses premiers produits

Mark Zuckerberg a été un fervent partisan de la mode dans le Métaverse, et avec la nouvelle boutique Avatar de Meta, des marques populaires vendent des vêtements de créateurs numériques. Cependant, le problème, c’est que certains disent que ce n’est pas beau à voir.

Selon l’article de The Verge, les vêtements numériques que Meta veut vendre à ses utilisateurs ont été décrits comme des « vêtements de marque mal rendus ». Meta lance l’Avatar Store, où des marques comme Prada, Balenciaga et Thom Browne peuvent être achetées.

Bien sûr, ces vêtements ne se limitent pas à un rendu, les acheteurs peuvent aussi choisir d’autres choses plus osées comme des costumes, des tenues de motocross, des sweats à capuche à logo, etc. Le message Twitter de Meta montrait ce qui ressemblait à des avatars de Zuck et d’Eva Chen, directrice des partenariats de mode chez Instagram, dans différents vêtements de marque, qui ressemblaient beaucoup à des skins de jeu.

Need a fresh fit for your avatar? We’re launching our Avatars Store on Facebook, Instagram and Messenger so you can buy digital clothes. Mark Zuckerberg and @evachen212 tried out new looks from @BALENCIAGA @Prada @ThomBrowne ✨https://t.co/7SN0hdYz2D pic.twitter.com/Bp9zeK2ZNl

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 17, 2022