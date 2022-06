Le AirTag 2 d’Apple pourrait arriver dans un proche avenir

Depuis le lancement du tracker AirTag d’Apple en avril 2021, nous n’avons rien entendu au sujet d’une éventuelle version de seconde génération de l’appareil – mais il semble qu’un AirTag 2 soit toujours d’actualité chez Apple.

C’est ce qu’affirme Ming-Chi Kuo, l’un des analystes d’Apple les plus respectés dans le milieu, et quelqu’un qui est généralement précis en termes de prédictions et de fuites. Cependant, il n’est pas du tout certain que nous allons voir une nouvelle version du AirTag. Kuo laisse entendre qu’un Apple AirTag 2 ne verra le jour que si les ventes du premier AirTag continuent d’augmenter. Apple attend donc de voir la popularité du produit sur une plus longue période avant de s’engager à en sortir un successeur.

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2022