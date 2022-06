WhatsApp se dote de nouvelles fonctionnalités d’appel vocal de groupe

WhatsApp a testé et mis en œuvre une tonne de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les conversations de groupe. Plus tôt cette année, le géant de la messagerie a ajouté la possibilité d’inviter jusqu’à 32 utilisateurs dans un appel vocal de groupe, ainsi qu’une toute nouvelle interface utilisateur pour les appels de groupe. Aujourd’hui, la société a annoncé quelques fonctionnalités supplémentaires pour améliorer encore l’expérience d’appel vocal de groupe dans WhatsApp.

WhatsApp a récemment annoncé sur Twitter de nouvelles fonctionnalités d’appel vocal de groupe. La société a ajouté trois astucieuses nouvelles fonctions pour améliorer l’expérience d’appel pendant un appel vocal de groupe. Il s’agit notamment de la possibilité de mettre en sourdine les autres participants à un appel, d’envoyer un message individuel à un utilisateur spécifique et de voir une nouvelle bannière lorsque quelqu’un rejoint un appel hors écran.

Suite au tweet de WhatsApp, le responsable de la société, Will Cathcart, a également pris la parole sur Twitter pour détailler les nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter le tweet de WhatsApp ci-dessous.

☎️ We’ve added a few updates to a WhatsApp favorite! When it comes to group calls, now you can:

🔇 Mute others

✉️ Message specific people

🙋 See a banner when someone joins offscreen

—WhatsApp (@WhatsApp) June 16, 2022