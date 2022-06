La Google Pixel Watch va mettre l’accent sur les bracelets comme l’Apple Watch

Toute smartwatch moderne digne de ce nom est équipée de bracelets interchangeables. Il n’est donc pas surprenant que Google travaille sur un certain nombre d’options de bracelet pour sa prochaine Pixel Watch.

Google devrait lancer la Pixel Watch plus tard cette année, et l’annonce qui a eu lieu à la I/O 2022 a servi de teaser qui a laissé pas mal de questions sans réponse. Mais plus nous nous rapprochons des débuts très attendus de la toute première smartwatch de Google, plus nous en apprenons, évidemment, par des canaux non officiels.

Un récent rapport de 9to5google révèle quelque chose d’assez logique : Google va miser gros sur les bracelets pour sa Pixel Watch, espérant probablement construire un écosystème varié comme sur l’Apple Watch.

La Pixel Watch sera livrée avec son propre système de bracelets propriétaires qui rendra donc impossible l’utilisation de bracelets universels qui se fixent simplement à la montre en utilisant des ergots génériques.

Ce n’est pas nécessairement une surprise, car la Pixel Watch semble suivre les traces de l’Apple Watch, qui utilise également son propre système propriétaire. Les montres — qu’elles soient analogiques ou connectées — sont l’expression d’un style personnel. Si Google ne donne pas aux gens un large choix, la Pixel Watch ne touchera pas un public plus large. La chose la plus sûre aurait été pour Google d’utiliser un bracelet standard de 20-22 mm. Cela aurait au moins allégé le fardeau de Google et offert aux clients des dizaines d’options élégantes qui peuvent également être utilisées avec des montres mécaniques ou analogiques. Mais, ce n’est pas le cas.

Sept modèles de bracelet déjà en cours de développement

Cependant, il faudra peut-être un certain temps à Google pour donner naissance au grand marché de bracelets qu’il vise, et l’entreprise travaille donc déjà au déploiement de sa propre collection de bracelets.

Le même rapport révèle que le géant de la recherche travaille déjà non pas sur un, ni sur deux, mais sur sept modèles de bracelets différents qui seraient lancés avec la Pixel Watch plus tard cette année. Il s’agit notamment de bracelets à maillons, d’un design de style milanais, de bracelets en cuir, ainsi que de modèles en tissu et en stretch.

Google a certainement l’intention de lancer de nouveaux bracelets au fur et à mesure que la Pixel Watch sera disponible dans d’autres régions, mais le temps nous dira si d’autres fabricants finissent par investir dans leurs propres modèles.