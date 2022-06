by

by

Discord se dote d’un outil de modération autonome pour lutter contre le spam et les injures

Dans le but d’aider ses propres modérateurs, Discord a développé un nouvel outil de modération de contenu automatisé. La modération de contenu peut être une tâche épuisante qui exige des modérateurs de la communauté qu’ils visionnent des contenus choquants et décident ensuite de la meilleure façon de traiter ces contenus et l’utilisateur qui les a publiés. Le nouvel outil de Discord, appelé AutoMod, est destiné à faciliter cette tâche.

AutoMod a été annoncé dans un article de blog et devrait « détecter, bloquer et alerter automatiquement les modérateurs des messages contenant des mots ou des phrases nuisibles avant qu’ils ne soient publiés ».

Les modérateurs de communautés peuvent utiliser AutoMod pour gérer les contenus abusifs dans leurs communautés en configurant des filtres de mots-clés (les modérateurs peuvent définir jusqu’à trois filtres de mots-clés personnalisés et utiliser un filtre « Mots couramment signalés ») pour filtrer et signaler automatiquement les contenus contenant des mots abusifs. Selon un article de blog séparé sur AutoMod, les modérateurs peuvent créer des règles qui incluent : une liste de mots que AutoMod doit rechercher, une action de réponse automatique à déployer dès qu’un de ces mots est détecté, et la possibilité d’exempter certaines personnes de cette règle.

Les règles AutoMod, comme celle illustrée ci-dessus, permettent aux modérateurs de choisir une réponse automatique à un message signalé comme contenant l’un des mots de la liste de mots. Les réponses peuvent consister à bloquer la publication du message, à mettre l’utilisateur incriminé en timeout (ce qui l’empêche de rejoindre les canaux vocaux ou d’envoyer des messages), ou AutoMod peut envoyer aux modérateurs une alerte concernant le message offensant sur un canal désigné.

Discord s’est beaucoup développé depuis ses débuts en tant qu’application de chat et de voix pour les joueurs.

Disponible sur toutes les plateformes

Cette croissance a donné naissance à des communautés en ligne tentaculaires et animées qui peuvent rivaliser avec celles de n’importe quelle autre plateforme de réseaux sociaux. Mais comme ses concurrents, Discord doit également faire face à des contenus abusifs et s’appuie sur des modérateurs de contenu pour aider à gérer ces problèmes dans leurs communautés.

La nouvelle fonction AutoMod se trouve dans les serveurs communautaires de Discord, dans les paramètres du serveur, et est actuellement disponible sur macOS, Windows, Linux, Android, iOS et l’application Web Discord.