Instagram teste un flux plein écran à la manière de TikTok

Outre le changement d’apparence des fils d’actualité, le commentaire de Zuckerberg sur le fait que les photos sont une « partie importante d’Instagram » est la première fois que l’entreprise parle ouvertement de sa vision des photos sur la plateforme depuis l’année dernière. En juillet dernier, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré qu’Instagram n’était « plus une application de partage de photos » et qu’elle allait se concentrer sur la vidéo, car c’était le principal moyen pour ses utilisateurs de rester engagés. Depuis lors, la plupart des mises à jour d’Instagram se sont concentrées sur la vidéo et le shopping, tandis que très peu de priorités ont été données à la photographie.

Si vous faites partie de ce groupe, vous pourrez voir les vidéos presque entièrement en plein écran lorsque vous ferez défiler votre flux (la barre de navigation apparaîtra toujours sous les vidéos). La description ainsi que les boutons qui vous permettent de mettre en favoris ou de commenter la vidéo apparaîtront le long du bas, et le logo Instagram et les autres boutons supérieurs apparaîtront en flottant au-dessus.

« Nous voulons faciliter la découverte de contenus et la connexion avec les amis », écrit Mark Zuckerberg. « Les photos sont toujours une partie importante d’Instagram, et nous travaillons sur des moyens d’améliorer la façon dont elles s’affichent dans un flux en plein écran également. Certaines personnes vont commencer à voir ce test bientôt. Nous sommes impatients de connaître vos réactions ! ». Le test a donc été déployé pour « un nombre limité de personnes ».