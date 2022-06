Microsoft Viva veut alléger le travail des vendeurs

Après avoir transformé les mondes de la bureautique et de la vidéoconférence (entre autres) au cours des dernières années, Microsoft a maintenant tourné son objectif vers le monde de la vente.

Le géant de l’informatique a dévoilé Microsoft Viva Sales afin de donner aux entreprises de toutes tailles un coup de pouce grâce à l’IA lorsqu’il s’agit de moderniser leur CRM. Le dernier-né de sa suite d’outils de travail Viva fonctionne avec n’importe quelle plateforme CRM, y compris Salesforce, Zoho et Freshworks, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre de nouveaux systèmes ou de payer de nouveaux abonnements.

Viva Sales se branche directement sur la suite Microsoft 365 pour se synchroniser avec des outils tels qu’Excel, Outlook ou même Microsoft Teams, en extrayant directement les données et en supprimant les longues périodes de « travail » dues à la saisie manuelle des données.

Les utilisateurs peuvent étiqueter les clients dans les outils Microsoft 365, Viva Sales les capturant automatiquement comme un enregistrement client spécifique à une seule personne, créant un nouveau profil avec toutes les données pertinentes sur ce client. Celles-ci peuvent ensuite être partagées avec des collègues de travail pour transmettre rapidement des conseils ou des pistes sans un long processus de recherche.

Une fois traitées, Viva Sales peut utiliser ces données pour fournir des recommandations et des rappels aux utilisateurs grâce à ses modèles d’intelligence artificielle ContextIQ intégrés, offrant ainsi une vision en temps réel qui, selon Microsoft, pourrait faire toute la différence lorsqu’il s’agit de conclure une affaire.

Que le début

« Lorsque nous sommes sortis de la pandémie, le marché du travail a connu d’importants changements et, en fait, la tête et le cœur des gens qui y travaillent, la façon dont ils s’attendent à accomplir leur travail — et c’est là que Viva est né », a déclaré Jared Spataro, CVP, Modern Work, Microsoft. « Viva est associé à un certain nombre de modules différents qui sont destinés à tous les employés d’une organisation », a-t-il noté. « Viva Sales est une toute nouvelle version de ce module — il s’agit toujours de l’expérience de l’employé, mais nous reconnaissons que, bien qu’il y ait beaucoup de choses qui s’appliquent à tous les employés, chacun a un travail au sein d’une organisation et ce travail est spécifique, avec des entrées, des sorties et des performances, des attentes et une vue ».

Spataro a ajouté que Viva Sales est le début d’une nouvelle approche pour Microsoft, étant la première application qui prend l’idée d’une expérience de l’employé jusqu’au rôle lui-même. « Ce n’est que le début pour nous », conclut-il, « Nous pensons qu’il y a beaucoup de choses qui seront possibles, parce que nous sommes essentiellement en train de réunir les communications et l’IA et de les placer au-dessus de votre système d’enregistrement — et nous pensons que c’est juste un tout nouveau domaine d’application vraiment dans l’industrie ».