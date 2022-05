Microsoft dévoile Viva Goals pour le suivi des objectifs

Microsoft Viva s’enrichit d’un nouveau module. Microsoft présente en avant-première un nouveau module de définition et de gestion des objectifs professionnels avec Viva Goals, un nouvel outil destiné aux clients de sa plateforme d’engagement et d’expérience des employés pour apporter plus de clarté sur le travail des employés et son impact sur l’entreprise.

Cette annonce intervient après l’acquisition par Microsoft, en octobre 2021, d’Ally.io, un fournisseur de logiciels d’objectifs et de résultats clés. Viva Goals permet de partager les objectifs et les résultats clés ainsi que leur progression dans l’ensemble de l’entreprise grâce à des tableaux de bord et des liens clés personnalisés.

Microsoft présente la nouvelle plateforme comme un outil permettant aux entreprises de suivre les objectifs et les résultats clés à travers l’organisation par des tableaux de bord personnalisés et des liens rapides, en plus des intégrations avec Microsoft Teams, Azure DevOps et d’autres outils de gestion du travail et des données. Les intégrations avec Viva, Power BI et d’autres applications et services Microsoft 365 seront également annoncées ultérieurement.

« Avec Viva Goals, les OKR n’existent plus dans un silo séparé de l’expérience des employés et de leur lieu de travail », écrit Vetri Vellore, vice-président d’entreprise de Viva Goals, dans l’article de blog.

Viva Goals est actuellement disponible en avant-première privée, et sera inclus dans l’abonnement actuel à la suite Microsoft Viva lorsqu’il sera disponible de manière générale plus tard au cours du troisième trimestre.

Donner du sens aux collaborateurs

Citant une récente étude de Microsoft, Vellore écrit que 77 % des employés déclarent qu’il est important ou très important que leur employeur leur donne un but et un sens au travail, et 69 % déclarent qu’il est important ou très important d’être récompensé pour son impact plutôt que pour les heures travaillées.

Vellore écrit que le fait d’avoir des objectifs et des mesures de réussite clairs aux plus hauts niveaux des organisations aide chacun à comprendre ce qui est important et à aligner son travail sur les priorités les plus appréciées, créant ainsi une vision partagée et un langage commun dans toute l’organisation — en particulier dans un environnement de travail hybride.

« Cela donne aux départements et aux équipes un cadre pour cibler leurs propres priorités et définir ce à quoi ressemble le succès ensemble en lien avec les objectifs de l’entreprise », écrit Vellore.