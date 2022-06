Le OnePlus 10T apparaît à nouveau dans un rendu

Le monde des fuites ne connaît pas de répis : cette déclaration quelque peu étrange est confirmée par la fuite la plus récente provenant du célèbre Digital Chat Sation sur Weibo relayée par MySmartPrice, qui révèle les options de couleur du prochain OnePlus 10T et consolide ce que nous attendons de son design.

Pour l’instant, le smartphone qui était censé être le petit frère du OnePlus 10 Pro semble ne pas exister. Au lieu de cela, toutes les rumeurs et fuites récentes indiquent l’existence (et probablement l’annonce prochaine) du OnePlus 10T. La dernière fuite en date montre le smartphone dans trois options de couleurs disponibles.

Il est important de noter qu’il s’agit de fuites et de rumeurs, et qu’avant de voir la sortie officielle du smartphone, rien n’est certain, alors gardez cela à l’esprit. Même son nom est « provisoire », selon Digital Chat Station, donc le smartphone peut apparaître avec un nom différent lors de sa sortie. Pour l’instant, nous l’appellerons le OnePlus 10T, car cela semble être le consensus actuel.

Le OnePlus 10T serait disponible en noir, blanc et éventuellement vert menthe. Les noms officiels de ces teintes ne sont pas divulgués pour l’instant. Pour référence, le OnePlus 10 Pro qui a été libéré plus tôt arborait deux couleurs : Forest Emerald (une nuance de vert profond) et Volcanic Black (la couleur noire classique).

Comme vous pouvez le voir, le smartphone présente des bords d’écran extrêmement minces (presque invisibles) et un poinçon centré.

De bonnes entrailles

Plus tôt, certaines des spécifications du OnePlus 10T ont également fuité, fournissant une image presque complète de ce que nous devrions attendre lorsque le smartphone sera lancé. À l’avant, un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est attendu. Le smartphone sera alimenté par le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui devrait théoriquement être 10 % plus rapide et jusqu’à 30 % plus efficace que le Gen 1 (vu dans le OnePlus 10 Pro).

Le OnePlus 10T devrait être équipé d’un système à trois caméras avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels (en espérant que les résultats soient suffisamment bons pour justifier l’enthousiasme pour la photographie macro autour des objectifs macro que de nombreux fabricants de smartphones semblent chérir).

En ce qui concerne la batterie, le smartphone sera doté d’une batterie d’une capacité de 4 800 mAh, avec un support de la charge rapide de 150 W. Nous nous attendons à ce qu’il soit dévoilé bientôt (probablement en juillet ou en août) car, selon les fuites, il devrait entrer en production de masse en juillet.