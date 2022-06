Le prix annoncé pourrait rendre le Moto Razr 3 très alléchant

Les rumeurs concernant le Motorola Razr 3 sont de plus en plus excitantes. Les fuites d’images, de vidéos et de spécifications indiquent toutes une version complètement remaniée du Razr OG 2019 qui a été suivie d’un modèle 5G en 2020.

Selon les rumeurs, le Razr 3 abandonne le design encombrant de ses prédécesseurs pour une esthétique plus proche de celle du Galaxy Z Flip 3. Il aurait un design plus massif, des bords plus fins, un poinçon central pour la caméra frontale de 32 mégapixels et un capteur d’empreintes digitales incrusté au bouton d’alimentation. Les écrans intérieur et extérieur devraient passer respectivement de 6,2 à 6,7 pouces et de 2,7 à 3 pouces.

Le smartphone est également susceptible d’avoir une caméra arrière améliorée avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur hybride grand-angle et macro de 13 mégapixels. Le smartphone à clapet serait alimenté par la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Ce serait une mise à niveau dans tous les sens du terme, étant donné que le Razr sortant avait un design imparfait et offrait des spécifications de milieu de gamme et un système de caméra médiocre.

Malgré cela, il était à peu près aussi cher que le Galaxy Flip 5G — même si le smartphone de Samsung offrait de meilleures spécifications. Les smartphones Z Flip de Samsung ont depuis baissé de prix, mais il y a eu des discussions sur le fait que le Razr 3 aurait un prix plus élevé.

Un prix très abordable

Selon un nouveau rapport de CompareDial, le Razr 3 sera vendu au détail pour 1 149 € en Europe, ce qui le rendrait plus abordable que le Razr 5G qui coûtait 1 399 €. Cela pourrait en faire un concurrent plus sérieux au prochain Galaxy Z Flip 4 qui coûtera probablement environ 1 079 euros et l’aider à devenir l’un des meilleurs smartphones pliables de l’année.

Le rapport d’aujourd’hui affirme également que le Razr 3 ne sera initialement disponible que dans la couleur Quartz Black. Il indique également qu’il sera lancé dans une seule variante de mémoire et de stockage avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Razr 3 serait d’abord commercialisé en Chine à la fin du mois de juillet et arriverait sur les marchés internationaux plus tard dans l’année.