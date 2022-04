Microsoft Viva veut rendre la formation professionnelle enfin moins pénible

by

Microsoft cherche à alléger les contraintes liées à l’apprentissage au travail grâce à une nouvelle extension de sa plateforme Viva. Dans une nouvelle entrée de la feuille de route Microsoft 365, Microsoft a révélé que les utilisateurs pourront bientôt découvrir le contenu d’apprentissage Viva directement via SharePoint, Office.com et Bing.

Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient accéder à ce type de contenu que par l’intermédiaire de la plateforme de vidéoconférence Microsoft Teams, ce qui ouvre de nouvelles possibilités.

Microsoft indique que la nouvelle mise à jour est une intégration entre Viva Learning et Microsoft Search, ce qui signifie que la recherche du contenu approprié applicable à vos employés devrait être beaucoup plus rapide et facile maintenant.

La feuille de route indique que la fonctionnalité est encore en cours de développement pour le moment, mais Microsoft a déclaré qu’elle espérait publier une version en mars 2022. Une fois terminée, la fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de Microsoft Viva dans le monde.

Lancé en février 2021, Microsoft Viva s’intègre à Teams et à d’autres outils logiciels Windows pour fonctionner comme une sorte d’intranet qui rassemble des services de connaissance, d’apprentissage et de communication.

Viva, une plateforme très utile

La plateforme a été lancée en tenant compte des politiques de télétravail, et se compose de quatre piliers principaux, dont l’un est Viva Learning. Selon Microsoft, cette offre est axée sur le développement des employés et permet aux membres du personnel de partager, d’attribuer et d’apprendre à partir du matériel de formation d’une organisation, ce qui contribue à accélérer les processus d’intégration et de formation.

Outre l’apprentissage et la formation, Viva vise également à favoriser le bien-être des employés et à lutter contre des problèmes tels que la solitude et l’épuisement professionnel.

Microsoft a également dévoilé une série de méditations guidées et d’exercices de pleine conscience pour la plateforme, auxquels les utilisateurs pourront accéder par Teams, afin d’aider les travailleurs à déstresser et à devenir plus productifs.