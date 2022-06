Apple pourrait lancer un MacBook de 15 pouces avec une puce M2 Pro

Après le lancement du MacBook Air et du MacBook Pro en version Apple M2, des rumeurs concernant un nouveau MacBook de 15 pouces ont commencé à circuler sur Internet. Bloomberg a récemment rapporté qu’Apple prévoit de lancer un nouveau MacBook Air avec un écran de 15 pouces, ainsi qu’un modèle de 12 pouces en 2023.

Aujourd’hui, Ming-Chi Kuo, un analyste fiable d’Apple, affirme que la société va effectivement présenter le premier MacBook Air de 15 pouces l’année prochaine, mais que le modèle de 12 pouces est dans les limbes.

Dans un récent tweet, Kuo a partagé son point de vue sur le développement du MacBook de 15 pouces d’Apple (sans le nom « Air »). Selon Kuo, le nouveau MacBook, plus grand, devrait être produit en série au cours du premier semestre 2023. Il a également prédit que l’appareil serait mis en vente au cours du troisième trimestre 2023.

Prediction updates:

1. New 15″ MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15″ MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven’t heard of any plans for rumored 12″ MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022