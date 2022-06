Nothing phone (1) : une vidéo montre le centre de notifications LED

Après avoir fait l’éloge de son premier smartphone et confirmé qu’il serait lancé le 12 juillet, Nothing a officiellement montré l’intégralité du design arrière du Nothing phone (1) cette semaine. Maintenant, avant son lancement officiel le mois prochain, des vidéos sont apparues montrant le panneau arrière de l’appareil dans toute sa gloire et confirmant comment les bandes LED à l’arrière fonctionneront et s’allumeront !

Selon les rapports, Nothing a tenu un événement surprise spécial pour les journalistes et les amateurs de technologie en Suisse, où la société a montré son prochain Nothing phone (1) en personne. Bien que l’appareil se trouvait à l’intérieur d’un boîtier en plexiglas, la vidéo montre comment les bandes de LED à l’arrière s’allument.

Dans une récente vidéo partagée par le YouTuber allemand Rafael Zeier, nous pouvons voir l’unité finale du Nothing phone (1), placée à l’intérieur d’une boîte transparente. Bien que nous puissions voir comment les bandes de LED autour des caméras arrière et de l’arrière de l’appareil s’allument, nous n’avons toujours pas pu voir de plus près l’avant du Nothing phone (1).

Lorsque Carl Pei a confirmé pour la première fois le Nothing phone (1) plus tôt cette année, il n’a partagé que le design des bandes de LED à l’arrière de l’appareil. À l’époque, nous ne savions pas ce que signifiait ce design. Cependant, nous savons maintenant que les bandes sur le panneau arrière du smartphone de Nothing s’allument, et bien, cela semble impressionnant.

Bien que l’on ne sache pas actuellement ce qui déclenche l’allumage des bandes LED sur le Nothing phone (1), on peut penser qu’elles s’allument pour les notifications ou les appels entrants. À l’heure actuelle, on ignore si les utilisateurs peuvent contrôler le fonctionnement des lumières par les paramètres du système ou non. Néanmoins, il convient de noter que les bandes de LED, ainsi que la conception transparente, ont l’air assez cool et unique. Cela pourrait être l’un des principaux points forts de l’appareil et un facteur de différenciation important pour le smartphone.

Rendez-vous le 12 juillet

En outre, les rumeurs suggèrent que le Nothing phone (1) sera équipé du dernier SoC Snapdragon 7 Gen 1, d’une caméra arrière de 50 mégapixels, d’une recharge rapide de 45 W et d’un écran 90 Hz. Nothing a déjà confirmé que son premier smartphone sera vendu en Inde par Flipkart. En fait, la société a également confirmé que le Nothing phone (1) sera fabriqué en Inde.

Alors oui, si vous êtes intéressé par le Nothing phone (1), assurez-vous d’assister à son annonce officielle le 12 juillet.