Samsung va lancer le bracelet connecté Galaxy Fit 3 cette année

Samsung devrait bientôt rafraîchir sa gamme de trackers d’activité Galaxy Fit avec le lancement du prétendu Galaxy Fit 3. Le nouveau bracelet connecté succédera au Galaxy Fit 2, qui a été lancé il y a près de deux ans.

Selon un récent message du forum communautaire, Samsung devrait lancer le Galaxy Fit 3 plus tard cette année, bien que la date exacte du lancement reste inconnue. En outre, il y a des chances que la société puisse retarder le lancement et le déplacer au début de 2023. Si le retard est confirmé, il pourrait être introduit aux côtés de la série Galaxy S23.

Il est également suggéré que le Galaxy Fit 3 sera proposé à un prix abordable et pourrait coûter 50 000 KRW (~ 40 euros) pour s’aligner sur le prix du Galaxy Fit 2.

Cependant, à part cela, on ne sait pas grand-chose sur le bracelet connecté de Samsung de nouvelle génération. Nous nous attendons à ce qu’il soit doté d’un écran AMOLED plus grand, d’une plus grande batterie et d’une résistance à l’eau. Des fonctionnalités de santé comme la capacité de suivre les activités physiques, le sommeil, et plus encore seront également disponibles. Tout comme le Fit 2, le Galaxy Fit 3 pourrait également être doté d’un rappel pour se laver les mains, gérer les niveaux de stress, et plus encore.

En outre, il pourrait présenter des fonctionnalités supplémentaires comme un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur SpO2, plus d’options de cadrans de montre, et plus de modes de fitness, entre autres pour rivaliser avec des appareils comme le Mi Band 7 et plus.

Cela dit, aucune déclaration officielle sur si oui ou non un Galaxy Fit 3 est effectivement envisagé par le géant sud-coréen. Pour cela, nous avons besoin que Samsung révèle plus de détails.