Android 13 vient de faire un grand pas en avant vers sa date de sortie

Google a annoncé ce mercredi qu’elle avait publié la troisième version bêta publique d’Android 13 exclusivement sur les smartphones Google Pixel. Bien que cette dernière version bêta n’offre pas une longue liste de nouvelles fonctionnalités, elle marque la première fois qu’Android 13 a atteint la stabilité de la plateforme — ce qui signifie qu’il se rapproche d’un pas de géant de sa sortie publique plus tard dans l’année.

La stabilité de la plateforme signifie que les API des développeurs et d’autres détails, notamment la compatibilité des applications et la qualité générale d’Android 13, sont en cours de finalisation. Cette dernière mise à jour permet au nouveau système d’exploitation Android d’être en phase avec le calendrier de sortie que Google a communiqué en février lorsqu’elle a publié la première version preview pour les développeurs d’Android 13.

Google prévoit de publier Android 13 aux alentours d’août et septembre de cette année, le programme bêta devant se poursuivre (au moins) jusqu’à la fin du mois de juillet. Android 12 a fait l’objet de quatre tests bêta l’année dernière et n’a pas atteint la stabilité de la plateforme avant août 2021.

Le fait qu’Android 13 atteigne la stabilité de la plateforme en juin est donc un exploit remarquable — et indique potentiellement une mise à jour plus fiable du système d’exploitation à attendre avec impatience.

Android 12 a été publié en octobre dernier et a marqué l’une des plus grandes mises à jour Android de l’histoire. Cette mise à jour offre une pléthore de nouvelles fonctionnalités, la plus importante étant Material You, une fonction de personnalisation qui permet aux utilisateurs de tirer les couleurs de leur fond d’écran et de créer des thèmes pour leurs applications et leur interface. Android 13 s’appuiera davantage sur cette fonctionnalité, offrant aux utilisateurs plus d’options de couleurs que ce qui est actuellement disponible dans Android 12.

Quelques nouveautés ici et là

Android 13 sera également doté de nouvelles permissions d’exécution pour les notifications, qui obligeront les applications Android (comme les jeux et les applications d’achat) à demander aux utilisateurs la permission de leur envoyer des notifications, ce qui réduira le nombre de spams de notification qui distraient les utilisateurs depuis des années.

Une nouvelle API pour le presse-papiers permettra de cacher les informations sensibles des autres applications, telles que les mots de passe et les informations relatives aux cartes de crédit, afin d’empêcher les pirates et autres personnes malveillantes d’y mettre la main.