Adobe Lightroom vous permet désormais d’éditer vos vidéos

L’une des fonctionnalités les plus demandées de Lightroom est enfin disponible. La dernière mise à jour de Lightroom (v 5.4) vous permet d’éditer des vidéos avec des outils de base de découpage et d’étalonnage des couleurs. Vous pouvez même appliquer vos préréglages photographiques personnalisés aux vidéos.

Cette mise à jour ne fait pas de Lightroom, un éditeur vidéo à part entière. Par exemple, il n’est pas possible d’organiser des clips sur une ligne de temps ni d’étalonner les différentes scènes d’une vidéo – Adobe Premiere est là pour ça.

Mais l’édition vidéo dans Lightroom reste une idée géniale. Ses commandes sont simples, intuitives et puissantes, ce que l’on ne peut pas dire des autres éditeurs vidéo. Si vous avez simplement besoin d’étalonner un petit clip avant de l’éditer dans un autre programme, Lightroom est une option fantastique.

Outre la prise en charge de la vidéo et soucieuse d’améliorer les flux de travail des photographes, la nouvelle mise à jour de Lightroom permet de régler l’intensité des préréglages à l’aide d’un nouveau « curseur de quantité de préréglages ». Il existe également de nouveaux « préréglages adaptatifs » qui ciblent intelligemment certaines parties de votre image, comme l’arrière-plan.

Ces outils alimentés par l’intelligence artificielle simplifient la retouche photo sur le bureau, le mobile et le Web.

D’autres mises à jour

Pour compléter les mises à jour, des améliorations ont été apportées à Lightroom Discover, au copier-coller par lots des masques AI et à l’inversion des groupes de masques pour une édition plus efficace. Des boutons avant et arrière et la gestion du stockage local pour contrôler le stockage des photos sur votre disque dur ont également été inclus.

La dernière version de Lightroom suit l’annonce par Adobe d’un filtre neuronal de restauration de photos dans Photoshop, ainsi que des améliorations apportées à Photoshop sur le Web.