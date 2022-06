La build 22621.160 de Windows 11, avec l’explorateur de fichiers à onglets, est disponible

En outre, l’Explorateur de fichiers bénéficie également d’ un volet de navigation gauche rafraîchi , qui facilite la navigation dans les dossiers. Le nouveau volet permet d’accéder facilement aux dossiers épinglés et fréquemment utilisés. Les dossiers Windows connus ne figureront plus dans la section “Ce PC”. De plus, au lieu d’afficher simplement “OneDrive – Personnel”, le dossier OneDrive dans le nouveau volet de navigation affiche le nom de l’utilisateur associé au compte OneDrive.

