Windows 11 déploie une version de test avec des onglets dans l’explorateur de fichiers

Comme indiqué précédemment, il convient de noter que Microsoft vient de commencer à déployer les nouvelles fonctionnalités dans le canal Dev et donc, pourrait ne pas atteindre tous les Insiders. De plus, les utilisateurs sur la version stable devront encore attendre pour obtenir ces fonctionnalités.

L’autre grande fonctionnalité dont les tests sont en cours dans cette version apporte un contenu plus dynamique aux widgets de la barre des tâches de Windows 11 . Microsoft n’a que récemment rétabli le widget Météo dans la barre des tâches de Windows 11 avec des mises à jour en direct, mais elle teste maintenant un contenu actualisé automatiquement pour les widgets sport et finance, ainsi que pour les alertes d’actualité.

Il comprend également un panneau de navigation gauche expérimental qui affiche le bouton d’accueil en premier, suivi de vos dossiers OneDrive synchronisés avec le nuage, puis des dossiers que vous avez épinglés pour un accès rapide, avec Ce PC et les lecteurs réseau en dessous. Dans le test, Microsoft indique que « les dossiers Windows connus qui sont disponibles par défaut dans le volet de navigation ne sont plus affichés sous Ce PC pour que cette vue reste centrée sur les lecteurs de votre PC ».

Cependant, même si vous êtes un membre du programme Windows Insider et que votre PC est configuré pour recevoir les builds du canal Dev, vous ne verrez peut-être pas le test tout de suite. Comme l’a souligné Brandon LeBlanc dans un tweet, les fonctionnalités sont en cours de déploiement. Apparemment, ils attendront les commentaires avant de les activer pour un plus grand nombre de testeurs.

Microsoft a présenté la dernière version de Windows 11 pour le canal Dev de son programme Windows Insider, et il ne s’agit pas seulement de corrections de bugs. La mise à jour apporte des fonctionnalités comme les onglets dans l’explorateur de fichiers, de nouvelles mises à jour de widgets, et plus encore.