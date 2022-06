Les e-mails de Google Agenda bénéficient enfin d’une refonte bienvenue

by

S’assurer que l’on dispose de toutes les informations nécessaires pour une réunion devrait bientôt être beaucoup plus facile grâce à une nouvelle mise à jour de Google Workspace.

L’application Google Agenda de l’entreprise revoit les messages qu’elle envoie aux utilisateurs afin de s’assurer que les détails clés sont présentés d’une manière « plus accessible et plus utile ».

Cela signifie que les utilisateurs devraient être en mesure de repérer des éléments tels qu’un changement d’heure ou de lieu, et si de nouveaux invités ont été ajoutés, en plus des détails existants tels que les détails d’appel et un lien de participation à Google Meet avec un bouton apparemment nouveau « Rejoindre avec Google Meet ».

Pour éviter toute confusion, les utilisateurs verront toujours les anciennes informations et les informations mises à jour lorsqu’ils recevront un e-mail les informant de tout changement ou modification d’un événement.

Selon l’entreprise, les mises à jour amélioreront également l’interopérabilité de Google Workspace avec d’autres fournisseurs de messagerie électronique telles que Microsoft Outlook, afin que les utilisateurs, quels que soient leurs fournisseurs et leurs appareils, puissent bénéficier d’une interface utile et facile à utiliser.

Le service évolue

La mise à jour est en cours de déploiement et ne nécessitera pas de réglages particuliers ou de modifications administratives. Les utilisateurs finaux devraient commencer à voir le nouveau look immédiatement, car il sera disponible pour tous les clients de Google Workspace, ainsi que pour les anciens clients de G Suite Basic et Business, ainsi que pour les utilisateurs avec des comptes Google personnels.

Cette nouvelle est la dernière d’une série de mises à jour récentes de Google Agenda, l’entreprise cherchant à s’assurer que son application de calendrier est utile pour les travailleurs qui adoptent le travail hybride après l’atténuation de la pandémie.