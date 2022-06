On reparle du Sony Xperia 5 IV avec de grosses améliorations

Si nous pensions qu’il n’y aurait pas de Sony Xperia 5 IV, étant donné que le smartphone n’a pas été annoncé en même temps que le Xperia 1 IV, mais une nouvelle fuite suggère que la gamme de flagships compact de Sony va continuer.

Sumahodigest a repéré une publication sur Weibo qui contient une liste partielle des spécifications du Xperia 5 IV. La présence d’une telle liste de spécifications suggère que le smartphone est toujours en préparation, et le contenu de la liste est prometteur.

Apparemment, le Xperia 5 IV possède les mêmes caméras que le Sony Xperia 1 IV, c’est-à-dire un capteur photo de 12 mégapixels en mode large, un autre de 12 mégapixels en mode ultra-large et un autre de 12 mégapixels en mode téléobjectif, qui peut se déplacer de façon transparente entre les plages de zoom optique de 85 mm et 125 mm. Cela équivaut à un zoom de 3,5 x à 5,2 x par rapport à la longueur focale de l’objectif principal.

En outre, le Xperia 5 IV serait également disponible dans des configurations de 8 et 12 Go de mémoire vive (RAM), cette dernière étant de 4 Go supérieure à celle du Xperia 5 III et équivalente à celle du Xperia 1 IV.

La batterie pourrait égaler celle du Xperia 1 IV avec 5 000 mAh avec un support pour la recharge sans fil, ce que le précédent modèle n’offrait pas.

Le puissant chipset sous le capot

Un chipset Snapdragon 8 Gen 1 est également mentionné, ainsi qu’un écran de 6,1 pouces, et un choix de 128 ou 256 Go de stockage. Il est intéressant de noter qu’Android 13 est également mentionné, mais il est accompagné d’un point d’interrogation, ce qui signifie que la source n’est probablement pas sûre.

Il est important de prendre toutes ces informations avec des pincettes d’autant plus que la source n’a rien divulgué par le passé, donc elle n’a pas encore d’antécédents. En outre, une autre information laisse entendre que si le Sony Xperia 5 IV existe, un autre smartphone Sony sera probablement publié avant lui. En supposant que cette source ait raison, cela pourrait signifier que le Xperia 5 IV est loin d’être lancé.