Sony annonce son nouveau flagship et son milieu de gamme : Xperia 1 IV et Xperia 10 IV

Sony annonce son nouveau flagship et son milieu de gamme : Xperia 1 IV et Xperia 10 IV

Aujourd’hui, Sony a annoncé une nouvelle paire de smartphones : son dernier fleuron, le Xperia 1 IV, et un modèle de milieu de gamme que la société a baptisé Xperia 10 IV. Laissant de côté la manière déroutante dont Sony nomme ses appareils, concentrons-nous sur ce que ces deux modèles nous réservent.

À première vue, le Xperia 1 IV ressemble beaucoup au Xperia 1 III : la façade et le dos en verre prennent en sandwich un cadre métallique. Le smartphone hérite du bouton de l’obturateur du Xperia Pro-I, ce qui montre que la gamme s’adresse toujours aux amateurs de photos. En outre, il y a une prise casque, donc les traditionalistes devraient être satisfaits.

Le smartphone est équipé de matériaux haut de gamme — Gorilla Glass Victus et métal mat et sablé. Malgré cela, c’est l’un des flagships les plus légers du marché, avec un poids de 185 g seulement. Il est également étroit, ramenant l’écran au format 21:9 que l’on retrouve sur toute la série Xperia 1. En ce qui concerne la technologie de l’écran, il s’agit d’une dalle 4K de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et la technologie OLED. Ce qui est intéressant avec le Xperia 1 VI, c’est que Sony a augmenté la luminosité de 50 %.

Avec le Xperia 1 IV, Sony a essayé de créer un smartphone qui s’adresse à tous les créateurs. L’accent est mis sur les améliorations apportées à la caméra, Sony affirmant même avoir placé le premier véritable zoom optique au monde, dont la longueur focale est variable de 85 à 125 mm. En d’autres termes, le zoom de la caméra peut optiquement modifier son grossissement pour l’augmenter ou le diminuer. Il y a techniquement quatre caméras à l’arrière, bien que l’une d’entre elles soit un capteur de temps de vol, donc seulement trois capturent des photos et des vidéos. Tous les trois ont une résolution de 12 mégapixels et bénéficient de capteurs d’image à lecture rapide qui permettent la mise au point automatique et le suivi des yeux en temps réel, le ralenti cinématique 4K à 120 images par seconde, le stabilisateur optique SteadyShot et une gamme dynamique supérieure. Ce qui est vraiment remarquable, c’est le fait que toutes ces fonctions sont accessibles sur les capteurs photo grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif.

Il existe bien d’autres caractéristiques de l’appareil photo, mais Sony n’a pas limité les mises à niveau à ce seul aspect. Le système audio du Xperia 1 IV fait également l’objet d’une grande publicité, de même que l’écran. Le reste du smartphone est également premium, et optimisé pour les jeux mobiles avec un chipset Snapdragon 8 Gen 1, et Sony introduit également le streaming en direct pour les jeux.

Le Xperia 1 IV sera disponible à la vente à partir de mi-juin 2022 à un prix d’environ 1 399 €.

L’ultra léger Xperia 10 IV

En ce qui concerne le Xperia 10 IV, Sony s’est attaché à faire le smartphone 5G le plus léger du monde sur le marché. Habituellement, la meilleure façon de diminuer le poids d’un smartphone est de placer une batterie plus petite à l’intérieur, mais ce n’est pas le cas ici, le Xperia 10 IV ayant une batterie d’une capacité de 5 000 mAh sous le capot.

Le système de caméra et la sortie audio ont également été au centre des préoccupations du Xperia 10 IV, avec un grand nombre d’améliorations telles que l’OIS, le mode nuit amélioré, l’audio en réalité 360, et plus encore.

Le Xperia 10 IV sera en vente sous Android 12 à partir de la mi-juin 2022 au prix d’environ 499 €.