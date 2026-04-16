Sony semble prêt à revoir en profondeur le design de son prochain Xperia 1 VIII. Mais au milieu de ce possible virage esthétique, un marqueur historique de la gamme pourrait, lui, rester intact : la prise casque 3,5 mm.

Et pour les fidèles de la marque, ce n’est pas un détail.

Le signal vient d’un présumé passage du Xperia 1 VIII dans la base de la FCC, sous la référence PY7-30515Z. Le document repéré par The Walkman Blog laisse entrevoir plusieurs éléments, dont la présence d’une prise jack 3,5 mm, de la recharge sans fil, du Wi-Fi 7 et de la prise en charge de bandes 5 G.

Xperia 1 VIII : Sony s’accroche à la prise jack

Ce point compte, parce qu’à l’heure où presque tous les flagships ont abandonné le filaire, Sony continue de défendre une vision plus conservatrice — ou plus cohérente, selon le point de vue. Le jack n’est plus un standard du marché. Chez Xperia, il est devenu un signe d’identité.

Le timing du dépôt suggère aussi que l’annonce du Xperia 1 VIII pourrait être proche. L’an dernier, Sony a officialisé le Xperia 1 VII en mai 2025, après son apparition dans les circuits réglementaires quelques jours plus tardivement que ce nouveau modèle supposé. Si le calendrier se répète avec un peu d’avance, Sony pourrait lever le voile sur son nouveau flagship dès le début du mois de mai.

Un Xperia qui pourrait pourtant beaucoup changer

C’est là que le dossier devient plus intéressant. Les premières fuites visuelles autour du Xperia 1 VIII évoquent un smartphone potentiellement plus transformé que les précédentes générations, avec notamment un nouveau bloc photo arrière qui romprait avec la disposition verticale très typique des Xperia récents.

Certaines images non officielles montrent aussi deux approches différentes pour la face avant, entre poinçon plus moderne et bordure supérieure plus épaisse dans la tradition Sony. À ce stade, rien n’est confirmé, mais l’idée d’un redesign plus marqué circule clairement.

Autrement dit, Sony pourrait accepter de revoir la silhouette de son flagship sans toucher à certains piliers de son ADN. Et, c’est peut-être là toute la logique du produit : évoluer, sans se fondre complètement dans le moule Android premium.

Le port jack n’est plus une relique, mais une position produit

Ce choix n’aurait rien d’anachronique s’il se confirme. Le Xperia 1 VII actuel mettait déjà en avant l’apport de l’héritage Walkman, avec une communication officielle autour d’une qualité audio améliorée et de composants inspirés de l’univers Sony audio. Le maintien du 3,5 mm sur le Xperia 1 VIII prolongerait donc une stratégie déjà en place, pas un simple attachement nostalgique.

Et c’est ce qui distingue encore Sony. Là où d’autres fabricants misent presque exclusivement sur les écouteurs sans fil, la marque japonaise conserve une porte d’entrée vers une expérience filaire plus directe, plus simple, et potentiellement plus qualitative pour certains usages.

Sony semble vouloir moderniser l’objet, pas renier sa philosophie

Si cette fuite se confirme, le Xperia 1 VIII pourrait incarner un compromis assez rare sur le marché actuel : un flagship redessiné, mais sans rupture avec les attentes de son public historique. Le port jack, dans ce contexte, devient plus qu’une spécification. Il symbolise une manière très Sony d’aborder le haut de gamme : privilégier la continuité fonctionnelle là où le reste du marché préfère l’effacement au nom du minimalisme.

Et au fond, c’est peut-être ce qui rend ce Xperia 1 VIII potentiellement intéressant. Dans un univers où les flagships se ressemblent de plus en plus, Sony pourrait encore choisir d’être moderne sans devenir interchangeable.