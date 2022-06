Chrome OS va offrir une plus grande souplesse dans l’ouverture des fenêtres

Les Chromebooks sont déjà des ordinateurs performants pour de nombreuses personnes, mais il leur manque encore certaines des fonctionnalités avancées que l’on trouve sur les PC Windows et les Mac. Il semblerait qu’un autre ajout utile soit sur le point d’arriver.

Chrome OS de Google s’est amélioré à pas de géant depuis ses débuts en 2011, mais l’entreprise n’a pas ralenti lorsqu’il s’agit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Si les dernières fuites sont exactes, Chrome OS pourrait bientôt disposer d’un mode « vue partagée » amélioré pour les écrans plus grands ou les utilisateurs multi-écrans.

À l’heure actuelle, Chrome OS vous permet d’accrocher deux fenêtres côte à côte, ce qui est une fonctionnalité pratique. Cependant, de récents commits ajoutés au projet Chromium Gerrit suggèrent que Google souhaite améliorer cette option.

Repéré par ChromeStory, Google travaille sur l’ajout d’une autre option où les utilisateurs peuvent accrocher deux fenêtres en 2/3 et 1/3 pour différents modes d’affichage. Au départ, beaucoup pensaient que cet engagement permettrait de diviser l’écran en trois, ce qui serait idéal pour un écran plus grand, mais ce n’est pas certain. Bien que cela puisse sembler être un petit changement, la possibilité de diviser les fenêtres et les applications pour utiliser 1/3 ou 2/3 de l’écran plutôt que simplement la moitié serait très appréciée des utilisateurs. Une telle fonctionnalité serait également bénéfique sur un écran secondaire.

Malheureusement, il semble que vous serez toujours limité à l’ouverture de deux applications avec la fonctionnalité d’ouverture de fenêtre, mais plus d’options sont toujours une bonne chose. Imaginez pouvoir ouvrir Twitter dans une petite fenêtre d’un tiers, tandis que votre onglet de travail principal occupe le reste de l’écran.

Pas encore disponible en test

La pull request sur le hub Chromium est privée, donc nous n’avons pas d’autres informations disponibles pour le moment. Cela dit, il y a de fortes chances qu’une future mise à jour puisse l’activer. Si c’est le cas, nous le verrons d’abord dans la version Canary, puis elle sera déployée pour tous les autres utilisateurs.

Cette fonctionnalité ne rendrait toujours pas la gestion des fenêtres des Chromebook aussi robuste ou polyvalente que les dispositions Snap de Windows 11, qui proposent diverses superpositions lorsque vous faites glisser une fenêtre, en fonction de l’endroit où vous faites glisser la fenêtre et de la taille, de la résolution et de l’échelle de votre écran. Néanmoins, elle montre que Google continue de chercher des moyens de faire évoluer la façon dont les utilisateurs de Chromebook travaillent avec les fenêtres.