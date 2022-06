Les iPhone sous iOS 16 pourront échanger des cartes eSIM en Bluetooth

L’une des fonctionnalités d’iOS 16 dont on parle peu et qui est pourtant importante est la possibilité de transférer vos informations eSIM vers un autre iPhone par une connectivité Bluetooth. Repérée par Carson Waldrop, cette option permet de ne plus avoir à appeler ou à se rendre chez un opérateur mobile pour obtenir une autre eSIM à utiliser avec le nouvel iPhone.

Certains opérateurs le font par un QR code dans leurs applications respectives, mais l’approche d’iOS 16 d’Apple rendra le transfert d’une eSIM plus transparent, à condition que l’opérateur de votre choix introduise un support de la fonction de transfert d’eSIM par Bluetooth.

@MacRumors it looks like in iOS 16, you can transfer eSim Cards from one iPhone to another using Bluetooth. This previously wasn’t the case and you had to just get a new esim card from the carrier in question. pic.twitter.com/emWz6F7ObP

— Carson (@carsonwaldrop) June 8, 2022