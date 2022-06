L’iPhone 14 pourrait bénéficier de deux grandes améliorations de la caméra frontale

Il y a quelques mois, l’analyste Ming-Chi Kuo a partagé que l’iPhone 14 aurait probablement une meilleure caméra frontale. Aujourd’hui, un nouveau rapport du même analyste fournit plus d’informations sur les entreprises qui fabriqueront la nouvelle caméra frontale de l’iPhone 14.

Comme l’a indiqué Ming-Chi Kuo dans un article de blog, Sony fournira les capteurs de la caméra du nouvel iPhone 14, tandis que Genius et Largan fourniront les objectifs. Alps et Luxshare fourniront le nouveau module de mise au point, et pour le module de la caméra frontale, Apple fera appel à Cowell et à la société sud-coréenne LG Innotek.

Ce sera la première fois que l’entreprise sud-coréenne participera à la production du capteur frontal de l’iPhone. Auparavant, LG Innotek ne fournissait à Cupertino que des caméras destinées à la coque arrière, mais après avoir été mécontent de la qualité des pièces fournies par ses fournisseurs chinois habituels, Apple a également décidé de faire appel à la société sud-coréenne pour la caméra frontale.

Quant à ce que nous pouvons attendre de la caméra frontale de l’iPhone 14, les rumeurs disent qu’il s’agira de la plus grande mise à niveau de la caméra frontale de l’iPhone depuis des années.

Il sera probablement doté d’un autofocus, ce qui devrait permettre d’améliorer la qualité des vidéos et des photos. En outre, la caméra frontale du Phone 14 aura une plus grande ouverture f/1,9 plutôt que l’ouverture f/2,2 utilisée dans les iPhone depuis l’iPhone 11. Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas des gourous de la caméra, l’ouverture contrôle la quantité de lumière qui traverse l’objectif, et un nombre f plus petit signifie un plus grand diamètre et davantage de lumière atteignant le capteur. Une ouverture plus petite signifie que la caméra frontale de l’iPhone 14 laissera passer plus de lumière, améliorant les performances en basse lumière, et nous donnant une profondeur de champ légèrement faible pour obtenir un bokeh naturel, si l’utilisation du mode Portrait n’est pas votre truc.

De réelles améliorations

Ce n’est pas la seule amélioration que la caméra frontale pourrait obtenir, car Kuo affirme également qu’Apple va utiliser un objectif à six éléments, contre cinq éléments sur l’objectif de l’iPhone 13. Cela se réfère au nombre de pièces de verre individuelles dans l’objectif, et si plus n’est pas nécessairement meilleur, il peut certainement être, et serait probablement dans ce cas — d’autant plus que Kuo décrit ce changement comme une mise à niveau.

Il est donc probable que la caméra frontale de la série d’iPhone 14 offrira des performances nettement améliorées par rapport aux précédents iPhone si cette information est exacte.