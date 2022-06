Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la Galaxy Z Fold 4 largement améliorée, du Galaxy Z Flip 4 au look familier, et même de la nouvelle gamme Galaxy Watch 5, mais de manière assez inhabituelle, Samsung a apparemment réussi à garder secret un autre protagoniste de son événement Unpacked 2022 en août.

Après avoir été annoncés en mars dernier comme devant être dévoilés environ un an après les Galaxy Buds 2, les nouveaux rivaux aux AirPods de la société sud-coréenne n’avaient même pas de nom annoncé par des fuites fiables jusqu’à aujourd’hui.

Mais alors que l’on s’attend maintenant clairement à voir les Galaxy Buds Pro 2 plutôt que les Buds 3 ou même les Buds Live 2 dévoilés à un moment donné « cette année », Samsung ne prévoit apparemment pas de surpeupler sa scène Unpacked avec des écouteurs sans fil.

As Jon Pross tweeted few hrs ago, only Z and Watch 5 will debut at August Unpacked. No Buds Pro 2 at the event. However, it will still be released in this year. Probably around the same time as Unpacked.

— No name (@chunvn8888) June 9, 2022