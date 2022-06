La production de masse de l’Apple M2 Pro 3 nm par TSMC commencera plus tard dans l’année

TSMC commencera la production de masse des puces 3 nm Apple M2 Pro dans le courant de l’année. Après avoir dévoilé les MacBook équipés du Apple M2, la société taïwanaise de semi-conducteurs va maintenant intensifier ses efforts afin de fabriquer les puces en plus grandes quantités.

Selon l’article de 9to5Mac, Apple a finalement commencé l’annonce de ses toutes nouvelles puces M2. Il s’agit de la nouvelle génération de puces Apple Silicon qui sera spécifiquement créée pour le Mac et l’iPad.

Un précédent article du Business Standard laissait entendre qu’Apple devrait lancer le dernier iPad Pro avec la puce M2 de 3 nm. Bien que cet article ait été publié en janvier de cette année, un analyste affirme aujourd’hui que TSMC pourrait utiliser le processus 3 nm pour les puces M2 Pro.

Bien que les MacBook équipés du M2 n’aient pas encore été commercialisés, Jeff Pu, analyste de Haitong Intl Tech Research, affirme que TSMC, l’un des fournisseurs les plus populaires d’Apple, commencera la production de masse de ses puces M2 Pro plus récentes dans le courant de l’année.

Selon l’analyste, Apple continuera à faire appel à TSMC comme fournisseur de ses puces Apple Silicon. La société devrait commencer la production de masse des puces M2 Pro dans le courant de l’année et celles-ci devraient être construites selon le processus de 3 nanomètres. Pour être plus claire, « l’échelle d’une puce en nanomètre représente la distance entre ses transistors ». En d’autres termes, plus la distance entre les transistors est petite, plus les performances sont élevées.

Les puces M2 Pro seraient capables d’offrir jusqu’à 24 Go de RAM

Malgré les nombreuses améliorations apportées à la nouvelle puce Apple M2, elle est toujours construite sur le même processus de 5 nm que sa précédente puce, la M1. Selon Apple, les puces M2 sont capables d’améliorer de 18 % les performances du processeur par rapport au M1. Les nouvelles puces sont également capables d’offrir des graphismes 35 % plus performants grâce à leur tout nouveau GPU à 10 cœurs. Le M2 est également capable d’offrir jusqu’à 24 Go de RAM, alors que le M1 ne pouvait offrir que 8 et 16 Go de RAM.

Apple a récemment annoncé qu’elle travaillait sur une toute nouvelle puce M2 Pro pour le Mac mini. La société a également développé des puces qui seraient encore plus puissantes que le très attendu Mac Pro.