Le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4 et la Galaxy Watch 5 devraient être annoncées le 10 août

Samsung devrait dévoiler ses smartphones pliables de quatrième génération — Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 — au cours du second semestre 2022, aux côtés de sa nouvelle smartwatch, la Galaxy Watch 5. Cependant, leurs dates exactes d’annonce et de lancement étaient inconnues jusqu’à présent.

Après les rumeurs, Samsung devrait maintenant lancer les Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et la série de smartwatches Galaxy Watch 5 le 10 août, selon leaker Jon Prosser.

La source ajoute même que ces produits seront mis en précommande le même jour et seront mis en vente le 26 août. Il ajoute que le Z Fold 4 sera disponible en noir fantôme, vert et beige et que le Z Flip 4 sera disponible en graphite, violet bora, or rose et bleu.

Le design et la plupart des spécifications des deux prochains téléphones de la série Galaxy Z ont déjà fait l’objet de fuites.

Spécifications du Galaxy Z Fold 4

Écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces QXGA+, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Écran de couverture Dynamic AMOLED 2X HD+ de 6,2 pouces, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 Go de RAM LPDDR5, 256 Go/512 Go de stockage (UFS 3.1)

Android 14 avec One UI 4.1

Double SIM (nano + eSIM)

Caméra arrière de 50 mégapixels avec Flash LED, OIS, capteur ultra-large 120° de 12 mégapixels, téléobjectif 10 mégapixels avec OIS, zoom optique 3x

Caméra frontale de 10 mégapixels avec ouverture f/2,2

Caméra sous l’écran de 4 mégapixels 2.0μm 400 ppp

Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté

Poids : 254 g

5G SA/NSA, Sub6/mmWave, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, Ultra Wide Band, GPS avec GLONASS, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, MST

Batterie d’une capacité de 4 400 mAh avec 25W de charge filaire et 10W de charge sans fil (WPC et PMA), 4,5 W de charge sans fil inversée

Spécifications du Galaxy Z Flip 4

Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces full HD+, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Écran extérieur AMOLED HD+ de 2,1 pouces

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 Go de RAM (LPDDR5), 256 Go/512 Go (UFS 3.1) de stockage

Android 14 avec One UI 4.1

Double SIM (nano + eSIM)

Caméra arrière de 12 mégapixels avec Flash LED, OIS, capteur ultra-large de 12 mégapixels

Caméra frontale de 10 mégapixels

Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté

5G SA/NSA, Sub6/mmWave, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, Ultra Wide Band, GPS avec GLONASS, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, MST

Batterie d’une capacité de 3 700 mAh avec 25 W de charge filaire et 10W de charge sans fil (WPC et PMA), 4,5 W de charge sans fil inversée

Spécifications de la série Galaxy Watch 5

La Galaxy Watch5 (40 mm) serait disponible en noir fantôme, argent et or rose, la Watch 5 (44 mm) sera disponible en noir fantôme, argent et saphir (couleur bleuâtre) et la Watch5 Pro (46 mm) devrait être disponible en noir fantôme et argent.

Des rumeurs antérieures ont révélé que la Galaxy Watch 5 Pro ne sera pas dotée d’une bague tournante, comme c’était le cas de la Watch 4 Classic. Cependant, elle devrait être dotée d’une batterie plus importante, d’une protection en verre saphir pour l’écran et d’un châssus en titane, ce qui en fait une montre haut de gamme par rapport à la Galaxy Watch 5 standard.