Google Meet enregistre les transcriptions dans Google Docs

À l’heure actuelle, il est difficile d’imaginer que l’on puisse encore ajouter des fonctionnalités aux services de chat vidéo, mais des entreprises comme Google continuent de le faire. La société a ajouté plus de fonctionnalités à Google Meet, en particulier au cours des deux dernières années.

Google Meet recevra bientôt un certain nombre de nouvelles fonctionnalités visant à rendre la vie en classe plus intelligente et plus intuitive pour les enseignants comme pour les élèves. Tout d’abord, le service de vidéoconférence, Google Meet, sera doté d’une fonction de transcription automatique des cours dans un document Google Docs, ce qui permettra aux enseignants et aux conférenciers de partager plus facilement les sessions passées.

Disponible sur les plans Google Workspace for Education Plus et Teaching and Learning Upgrade, l’entreprise affirme que cette fonctionnalité permettra de gagner de l’espace par rapport à un enregistrement complet et facilitera la recherche rapide par les élèves de certaines sections ou de certains domaines sur lesquels se concentrer.

Par ailleurs, les sessions Google Meet sur Workplace for Education peuvent désormais accueillir des sondages et des séances de questions-réponses, qui étaient auparavant réservés aux utilisateurs professionnels, et utiliser la fonction « image dans l’image » pour gérer les présentations de classe tout en gardant tous les élèves en vue.

Les événements publics tels que les assemblées scolaires et les remises de prix peuvent également être diffusés en direct sur YouTube, ce qui permet aux parents, aux proches et aux amis de participer plus facilement aux grandes occasions ou d’impliquer davantage de personnes dans les réunions du conseil d’administration.

Une nouvelle application d’édition de vidéo

Google a également lancé une nouvelle application axée sur l’éducation dans Chrome OS. Le nouveau service Screencast offre aux enseignants la possibilité de constituer une vidéothèque de leçons passées partagées sur Google Drive.

Ces vidéos peuvent être éditées, personnalisées et transcrites à l’aide de Screencast. Elles prennent également en charge la saisie au stylet, ce qui permet aux élèves (et aux enseignants) de dessiner ou d’annoter les vidéos. Screencast sera disponible à partir de la version M103 de Chrome OS, l’entreprise effectuant quelques tests et essais finaux avant le lancement.

Cette nouvelle intervient peu de temps après que l’entreprise a annoncé qu’elle allait regrouper Google Meet et sa plateforme Duo, plus orientée vers le grand public, en une seule plateforme.

Les utilisateurs disposeront ainsi d’une « solution unique et intégrée pour les appels vidéo et les réunions », puisque Duo sera rebaptisé Google Meet plus tard en 2022.