Apple met Xcode Cloud à la disposition de tous les développeurs

Le service d’intégration et de livraison continues (CI/CD) d’Apple, Xcode Cloud, sort de la version bêta et sera désormais disponible pour tous les développeurs, a annoncé la société lors de sa conférence annuelle Worldwide Developer Conference (WWDC) ce lundi. Xcode Cloud est disponible dans Xcode version 13.4.1 et dans la version bêta de Xcode version 14.

Xcode Cloud a été annoncé pour la première fois lors de la WWDC en juin 2021. Depuis lors, Apple l’a lentement déployé à un plus grand nombre de développeurs. Mais désormais, tout le monde peut s’y inscrire. Le service se décline en plusieurs formules payantes, mais la moins chère – 25 heures à 14,99 dollars par mois – sera gratuite jusqu’en décembre 2023. Les plans plus robustes comprennent 100 heures pour 44,99 dollars par mois, 250 heures pour 99,99 dollars par mois et 1 000 heures pour 399,99 dollars par mois.

Il ne s’agit en aucun cas de la seule solution CI/CD pour les développeurs de la plateforme Apple sur le marché, mais elle promet d’offrir une intégration plus profonde et plus facile avec les outils de développement existants d’Apple. Elle est intégrée à Xcode, l’environnement de développement intégré permettant de créer des applications pour iPhone, iPad et Mac. Il fonctionne directement avec TestFlight (qui permet aux développeurs de distribuer leurs applications aux utilisateurs pour les tester avant leur sortie), App Store Connect, etc.

Le service basé sur Git est également compatible avec les dépôts de code courants tels que GitHub et GitLab. Mais, Xcode Cloud est spécifique aux plateformes d’Apple.

Très utile pour les devs

Si vous n’êtes pas un développeur, il n’est pas très pertinent pour vous. Le CI/CD facilite les processus fiables de déploiement de modifications fréquentes et incrémentielles du code depuis les machines locales des développeurs vers la production, y compris diverses étapes comme les tests automatisés. Il s’agit de garantir la qualité (c’est-à-dire d’éviter les bugs, les conflits et autres défaillances) lorsque plusieurs contributeurs apportent des modifications itératives à un projet.

Mais si vous êtes un développeur travaillant dans l’écosystème d’Apple, il est possible que l’intégration étroite de Xcode Cloud soit plus facile pour vous que les autres solutions.