L’ESA prévoit un salon physique pour l’E3 en 2023

Le Summer Game Fest de Geoff Keighley, ainsi que d’autres livestreams de présentation de jeux numériques à venir cet été, ont prouvé que l’industrie du jeu n’a pas besoin de l’E3, qui a été annulé cette année pour la deuxième fois en deux ans afin de réduire les risques sanitaires liés à la pandémie de COVID-19.

Cependant, l’Entertainment Software Association (ESA) demande à tout le monde de ne pas l’oublier pour l’instant. L’ESA a annoncé que l’E3 reviendrait en 2023.

Le président et directeur général de l’ESA, Stan Pierre-Louis, a déclaré dans une interview au Washington Post que l’E3 2023 combinera des éléments en personne et des éléments numériques. Il a attribué le succès de l’E3 virtuel de l’année dernière à l’étendue de sa portée auprès des fans et des journalistes du monde entier qui n’avaient pas les moyens de se rendre à Los Angeles pour la convention ou qui ne pouvaient pas y assister pour d’autres raisons.

Il a ajouté que les gens veulent toujours se connecter et tisser des liens entre eux en personne.

« Nous sommes ravis de revenir en 2023 avec un événement à la fois numérique et en personne », a déclaré Pierre-Louis. « Autant nous aimons ces événements numériques, et autant ils touchent les gens et nous voulons cette portée mondiale, nous savons aussi qu’il y a un désir vraiment fort pour les gens de se réunir — d’être en mesure de se connecter en personne et de se voir et de parler de ce qui rend les jeux grands ».

En personne et numérique

Bien que l’E3 2023 soit une combinaison d’un événement en personne et d’un événement virtuel, le succès de la convention dépendra de la participation ou non des grandes sociétés de jeux pour des raisons financières. Par exemple, Sony s’est retiré de l’E3 en 2019, et a obtenu de bons résultats avec ses présentations State of Play. De son côté, Ubisoft organise son Ubisoft Forward depuis deux ans et n’est pas retourné à l’E3 l’année dernière, Nintendo a organisé des streams Nintendo Direct avant même que la pandémie ne force l’annulation de l’E3 2020, et Sega organise ses streams Sonic Central depuis l’année dernière (même s’ils sont plus courts que les streams des autres sociétés).

Malgré tout, Pierre-Louis a déclaré qu’il y avait encore de la place pour l’E3 en tant qu’événement traditionnel en personne, ainsi qu’une possibilité pour les gens d’y participer virtuellement lorsqu’ils ne peuvent pas être physiquement présents en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. « En combinant ces deux éléments, je pense qu’il y a un élément essentiel de ce que nous pensons que l’E3 peut fournir », a-t-il déclaré.