L’Apple Watch permettra aux utilisateurs de suivre leurs médicaments

Apple a annoncé que le prochain système d’exploitation majeur pour l’Apple Watch, watchOS 9, comprendra une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de suivre leurs médicaments. En outre, la fonctionnalité prendra en charge les vitamines et les suppléments, et il va sans dire qu’elle comprendra des paramètres permettant de configurer des horaires et des rappels.

Grâce à son intégration dans l’application Santé, la nouvelle fonctionnalité Médicaments comprendra également des informations sur chaque médicament.

De telles fonctionnalités étaient jusqu’à présent absentes de l’Apple Watch, bien que sur l’iPhone, les utilisateurs pouvaient installer l’une des nombreuses applications disponibles sur l’Apple Store.

« La nouvelle expérience Médicaments sur l’Apple Watch et l’iPhone aide les utilisateurs à gérer et à suivre leurs médicaments, vitamines et compléments alimentaires, en leur permettant de créer une liste de médicaments, d’établir des calendriers et des rappels, et d’afficher des informations sur leurs médicaments dans l’application Santé. L’application Médicaments sur l’Apple Watch permet aux utilisateurs de suivre leurs médicaments de manière pratique et discrète, à tout moment et en tout lieu », a annoncé le géant technologique de Cupertino lors de la WWDC cette semaine.

La nouvelle application Médicaments permettra aux utilisateurs d’ajouter tous les médicaments qu’ils prennent, soit en scannant l’étiquette d’un flacon de médicament, soit en effectuant une recherche dans une liste de médicaments.

Des fonctionnalités réservées aux États-Unis

Malheureusement, certaines capacités ne seront disponibles que pour les propriétaires d’Apple Watch aux États-Unis, notamment les informations sur les interactions possibles entre les médicaments ajoutés à l’application. « Des horaires personnalisés peuvent être créés pour chaque médicament, qu’il doive être pris plusieurs fois par jour, une fois par semaine ou au besoin, et les utilisateurs peuvent configurer des rappels pour les aider à rester sur la bonne voie ». Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent recevoir une alerte en cas de potentielles interactions critiques avec les médicaments qu’ils ont ajoutés à l’app Santé, précise Apple.

Si watchOS 9 est déjà disponible en test pour les développeurs enregistrés, la bêta publique ne devrait être mise en ligne qu’en juillet. Quant au lancement de la production, il devrait avoir lieu à un moment donné en septembre pour les Apple Watch Series 4 et les plus récentes.

watchOS 9 comprend également des mises à niveau de la fonctionnalité de sommeil, qui, selon la société, peut maintenant suivre quand les utilisateurs sont dans différents stades de sommeil, comme le sommeil paradoxal ou profond. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de santé qui pourraient se profiler à l’horizon, citons un capteur de température sur l’Apple Watch, qui pourrait être utilisé pour le suivi de la fertilité.