WWDC 2022 : Resident Evil Village arrive sur Mac plus tard dans l’année

Lors de la WWDC 2022, Apple et Capcom ont révélé que Resident Evil Village arrivera sur Mac plus tard dans l’année. Masaru Ijuin, directeur de la division de recherche technique avancée de Capcom, est venu à la WWDC pour parler de la version Mac. Ijuin affirme que le jeu peut tourner à 1080p sur un MacBook Air M2, tandis qu’un Mac Studio peut supporter la version 4K.

Il s’agit d’une évolution importante, car les ordinateurs Mac ont toujours eu des problèmes de compatibilité avec de nombreux jeux. Habituellement, les propriétaires de Mac doivent recourir au double boot de Windows sur leurs appareils pour exécuter des jeux depuis Steam. Il convient de noter que Resident Evil Village peut techniquement être joué sur des appareils Mac aujourd’hui avec Google Stadia.

« Avec ses performances incroyables, le Mac équipé d’une puce Apple Silicon est aujourd’hui une excellente plateforme pour les jeux. Et avec notre prise en charge du nouveau Metal 3, notre jeu hurle sur le Apple Silicon, du MacBook Air au Mac Studio ultra-rapide », déclare Masaru Ijuin.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une plus grande attention portée aux jeux lors de la WWDC de cette année. Au cours du salon, Apple a donné de nouveaux détails sur le logiciel Metal utilisé dans les produits Apple, qui est mis à niveau vers Metal 3. Il prendra en charge la fonction MetalFX Upscaling, qui permet de rendre des images plus petites et moins gourmandes, puis de les mettre à l’échelle — de manière analogue à NVIDIA DLSS. Ainsi, les jeux fonctionneront plus efficacement tout en ayant un rendu plus élevé.

No Man’s Sky de Hello Games sera l’un des premiers jeux à prendre en charge MetalFX Upscaling lorsqu’il arrivera sur Mac plus tard cette année. Nous verrons des augmentations du taux de trame pour une sensation plus réactive, et un chargement plus rapide du jeu. Ce dernier point est dû à l’API de chargement rapide des ressources de Metal 3. Elle minimise le temps d’attente en « fournissant un chemin plus direct entre le stockage et le système de mémoire unifiée », de sorte que le GPU peut accéder plus rapidement aux textures haute résolution. Cela se traduit par des visuels plus immersifs, des performances plus rapides et un chargement plus rapide.

Enfin un focus sur les jeux

En outre, l’architecture unifiée de la puce Apple Silicon sur tous les appareils signifie que les développeurs peuvent adapter la qualité et les performances de leurs titres à toute la gamme de produits, de l’iPhone à l’iPad en passant par le M1 Ultra.

L’arrivée de Village sur Mac est la dernière d’une longue série de mises à jour et de développements pour le jeu d’horreur acclamé par la critique. La semaine dernière, Sony a annoncé que Resident Evil Village serait également compatible avec le PlayStation VR2 pour sa version PlayStation 5. Le jeu est sorti le 7 mai 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia.